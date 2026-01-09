Πιερία: Κτηνοτρόφος κρεμάστηκε στην αποθήκη του σπιτιού μετά τη θανάτωση των ζώων του

Τέλος στη ζωή του έβαλε μέσα στην αποθήκη του σπιτιού του, το πρωί της Παρασκευής (9/1), ένας 55χρονος κτηνοτρόφος στην Πιερία του οποίου το κοπάδι με τα ζώα θανατώθηκε λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ο αδελφός του κτηνοτρόφου στην Πιερία, που βρήκε πρώτος νεκρό τον 55χρονο στην αποθήκη του σπιτιού του, μίλησε στο Mega και στο Live News για τα όσα έγιναν το πρωί της Παρασκευής: «εγώ τον βρήκα. Τον έκανε η μάνα μου τσάι να πιει, ήπιε τσάι και έρχεται η μάνα μου μέσα. Έφυγε από εκεί μπροστά, έφυγε από μπροστά από τη μάνα μου. Έρχεται η μάνα μου μέσα και μου λέει πως "Γιώργο, ο Χρήστος δεν είναι εδώ. Και σηκώθηκα κατευθείαν».

«Είχαμε το τρακτέρ μέσα, πάτησε στις ρόδες το τρακτέρ, έβαλε σχοινί πάνω στο σίδερο και κρεμάστηκε. Φώναξα τη μητέρα μου, έλα εδώ, εδώ είναι ο Χρήστος» περιέγραψε ο αδελφός του 55χρονου κτηνοτρόφου στην Πιερία, του οποίου θανάτωσαν 700 πρόβατα.

Πιερία: Τι αναφέρουν συγγενείς του κτηνοτρόφου

Σύμφωνα με τον συγγενή του κτηνοτρόφου, ενημερώθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι έπρεπε να θανατώσει τα ζώα του, λόγω ευλογιάς των αιγοπροβάτων, γεγονός που, όπως επισήμανε ο πρώτος, το «πήρε κατάκαρδα».

«Πήγαινα μαζί του, γιατί τον είδα λίγο ότι δεν είχε την ψυχολογία, ας πούμε, που είχε συνήθως ο αδελφός μου. Εγώ το οδηγούσα το αυτοκίνητο και πήγαμε στον στάβλο τον δικό του» κατέληξε ο αδελφός του, με τον ξάδελφο του κτηνοτρόφου να επιβεβαιώνει ότι την περασμένη εβδομάδα τού θανάτωσαν τα ζώα.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κατερίνης, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας ως προς τα αίτια θανάτου του 55χρονου.