Νέος μεγάλος σεισμός 6,3 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Ένα μήνα μετά τον σεισμό των 6 Ρίχτερ, νέα μεγάλη δόνηση σημειώνεται στην Ινδονησία

LifO Newsroom
Νέος μεγάλος σεισμός σημειώθηκε στην Ινδονησία, με τη δόνηση αυτή τη φορά να φτάνει τα 6,3 Ρίχτερ.

Ο σεισμός των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Δυτικής Παπούας στην Ινδονησία, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, ανέφερε το GFZ.

Η αποψινή δόνηση, έρχεται έναν μήνα μετά τα 6 Ρίχτερ στην κεντρική Σουλαουέζι της Ινδονησίας. Οι αρχές έκαναν λόγο για δεκάδες τραυματισμούς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές.

 
 
