Ρωσία: Νέες κυβερνοεπιθέσεις σε κρατικές ιστοσελίδες - Χιλιάδες εθελοντές χάκερ συνασπίζονται κατά της Μόσχας

Οι ιστοσελίδες της ρωσικής κυβέρνησης αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς κυβερνοεπιθέσεις και καταβάλλονται τεχνικές προσπάθειες για να φιλτραριστεί η διαδικτυακή κινητικότητα από το εξωτερικό, ανέφερε την Πέμπτη το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο για ψηφιακά θέματα.

Ρωσικές κυβερνητικές οντότητες και κρατικές εταιρείες έχουν στοχοποιηθεί λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, με τις ιστοσελίδες του Κρεμλίνου, της αεροπορικής Aeroflot και της τράπεζας Sberbank να είναι μεταξύ εκείνων που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα στις ιστοσελίδες τους κατά τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το υπουργείο εργάζεται για να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες καθώς οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο κλιμακώνονται.

«Αν προηγουμένως η ισχύς τους σε στιγμές αιχμής έφτανε τα 500 gigabyte, τότε τώρα είναι στο 1 terabyte», ανέφερε το υπουργείο. «Είναι δύο έως τρεις φορές πιο ισχυρές [κυβερνοεπιθέσεις] από τα πιο σοβαρά περιστατικά αυτού του είδους που έχουν αναφερθεί στο παρελθόν».

Καθώς η Ρωσία απομονώνεται ολοένα και περισσότερο από τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά συστήματα και τις αλυσίδες εφοδιασμού, η κυβέρνηση έχει προτείνει μια σειρά μέτρων για τη στήριξη του τομέα της πληροφορικής, μεταξύ άλλων. Οι εταιρείες τεχνολογίας θα έχουν πρόσβαση σε προνομιακούς φορολογικούς όρους και όρους δανεισμού.

Επικαλούμενο προσχέδια κυβερνητικών εγγράφων, το Interfax ανέφερε εχθές ότι το υπουργείο ψηφιακών θεμάτων είχε προτείνει τη διάθεση 14 δισεκατομμυρίων ρουβλίων (134,30 εκατομμύρια δολάρια) για την υποστήριξη εταιρειών πληροφορικής με τη μορφή επιχορηγήσεων.

«Κάνω το σωστό»

Στο μεταξύ, τουλάχιστον 300.000 άτομα έχουν εγγραφεί σε συνομιλία του Telegram με την ονομασία «IT Army of Ukraine». Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται εθελοντές χάκερ οι οποίοι έχουν συνασπιστεί πραγματοποιώντας κυβερνοεπιθέσεις κατά της Μόσχας.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.