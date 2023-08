Ρωσία: Εκρήξεις σε σημαντικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα - «Επίθεση από ουκρανικά drone»

Εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο Ναβαρασίσκ, μεγάλο λιμάνι της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα όπου εδρεύει και ναυτική βάση της χώρας.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, υπήρξαν μαρτυρίες για εκρήξεις και πυρά κοντά στο Ναβαρασίσκ και βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και ειδησεογραφικούς ιστότοπους εικονίζουν πλοία να κινούνται σε μικρή απόσταση από την ακτή, καθώς ακούγονται πυρά από την κατεύθυνση της θάλασσας.

Οι αρχές της περιοχής επιβεβαίωσαν τις μαρτυρίες και συμπλήρωσαν πως οι δυνάμεις ασφαλείας είναι ενήμερες σχετικά.

Το Ναβαρασίσκ συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα λιμάνια της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας κατήγγειλε πως ουκρανικά θαλάσσια drone επιτέθηκαν στη ναυτική βάση κοντά στο λιμάνι που είναι σημαντικός κόμβος τις ρωσικές εξαγωγές.

Σημείωσε, παράλληλα, πως τα drone καταστράφηκαν από ρωσικά πολεμικά πλοία.

Λόγω της επίθεσης, σταμάτησε, προσωρινά, η κίνηση στο λιμάνι, σύμφωνα με την κοινοπραξία αγωγών της Κασπίας, η οποία διαχειρίζεται τερματικό σταθμό πετρελαίου εκεί.

Η κοινοπραξία ενημέρωσε, ειδικότερα, ότι το λιμάνι απαγόρευσε προσωρινά κάθε κίνηση πλοίων. Είπε ότι οι εγκαταστάσεις της δεν είχαν υποστεί ζημιές και ότι η φόρτωση πετρελαίου συνεχίζεται σε δεξαμενόπλοια που ήταν ήδη αγκυροβολημένα.

