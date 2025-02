Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: Η Γερουσία ενέκρινε τον διορισμο του στο υπουργειο Υγείας

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα πρόσωπα που πλαισιώνουν την κυβέρνηση Τραμπ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, πήρε το πράσινο φως από τη Γερουσία, για να αναλάβει το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ.

Η Γερουσία ψήφισε με 52 υπέρ και 48 κατά για την επικύρωση του RFK Jr, ως υπουργού Υγείας. Της ψηφοφορίας προηγήθηκαν ακροάσεις του Κένεντι, στη διάρκεια των οποίων κλήθηκε να τοποθετηθεί, αναφορικά με τις πολύκροτες αμφίβολες στάσεις του ενάντια στον εμβολιασμό.

Ο ίδιος δεσμεύτηκε πολλά, όπως το να αντιμετωπίσει την παχυσαρκία και τα εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα.

