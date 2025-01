Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: Με ερωτήσεις για τα εμβόλια και την άμβλωση η πρώτη ακρόασή του στη Γερουσία

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ εμφανίστηκε ενώπιον των γερουσιαστών την Τετάρτη, στην πρώτη ακρόασή του ως επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του υπουργού Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών.

Αντιμέτωπος με πλήθος ερωτήσεων αναφορικά με τις απόψεις του για τα εμβόλια και τις αμβλώσεις, ο Κένεντι προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό του στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, προκαλώντας την αντίδραση διαδηλωτών.

«Τα δημοσιεύματα έχουν ισχυριστεί ότι είμαι κατά των εμβολίων ή κατά της βιομηχανίας» είπε ο Κένεντι, όταν από το βάθος ακούστηκε κάποιος να φωνάζει: «Είσαι!».

«Δεν είμαι ούτε το ένα ούτε το άλλο, είμαι υπέρ της ασφάλειας. Εργάστηκα για χρόνια για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον υδράργυρο και τις τοξικές χημικές ουσίες στα ψάρια, αλλά αυτό δεν με έκανε να είμαι κατά των ψαριών. Όλα τα παιδιά μου είναι εμβολιασμένα και πιστεύω ότι τα εμβόλια έχουν κρίσιμο ρόλο στην υγειονομική περίθαλψη» απάντησε.

