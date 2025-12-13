Ρίο ντε Τζανέιρο: Φοίνικες που μεταφέρθηκαν πριν 60 χρόνια ανθίζουν για πρώτη και τελευταία φορά

Δεκάδες είναι οι μόνιμοι κάτοικοι και οι τουρίστες, που επισκέπτονται σε καθημερινή βάση τα πάρκα και τον Βοτανικό Κήπο του Ρίο ντε Τζανέιρο, για να δουν από κοντά ένα φαινόμενο που δεν θα επαναληφθεί: φοίνικες talipot, φυτεμένοι πριν από περισσότερα από 60 χρόνια, ανθίζουν για πρώτη -και τελευταία- φορά στη ζωή τους.

Οι εντυπωσιακοί φοίνικες βρίσκονται στο πάρκο Aterro do Flamengo και στον Βοτανικό Κήπο του Ρίο, ενώ είχαν φυτευτεί τη δεκαετία του 1960 από τον θρυλικό Βραζιλιάνο αρχιτέκτονα Ρομπέρτο Μπουρλέ Μαρξ. Έξι δεκαετίες αργότερα, τα δέντρα αυτά έχουν φτάσει στο απόγειο του βιολογικού τους κύκλου.

Ο talipot (Corypha umbraculifera), που η «καταγωγή» του εντοπίζεται στη νότια Ινδία και τη Σρι Λάνκα, συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους φοίνικες στον κόσμο, φτάνοντας σε ύψος ακόμη και τα 30 μέτρα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι ανθίζει μόνο μία φορά στη ζωή του, όταν φτάσει σε ηλικία 40 έως 70 ετών.

Ρίο ντε Τζανέιρο: Φοίνικας με 5 εκατομμύρια καρπούς

«Ο talipot καρποφορεί μία και μοναδική φορά και μπορεί να παράγει έως και πέντε εκατομμύρια καρπούς», εξηγεί στο AFP ο Μάρκους Ναδρούζ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας του Βοτανικού Κήπου του Ρίο. Οι τεράστιες ταξιανθίες άρχισαν να ανοίγουν τον Οκτώβριο, σχηματίζοντας εντυπωσιακές «κορώνες» στην κορυφή των φοινίκων, γεμάτες εκατομμύρια μικρά κιτρινωπά άνθη.

Η διαδικασία από το άνοιγμα των πρώτων λουλουδιών μέχρι την ωρίμανση των καρπών θα διαρκέσει περίπου έναν χρόνο. Όμως η ομορφιά αυτή έχει αναπόφευκτο τέλος: μόλις οι καρποί πέσουν, τα δέντρα θα αρχίσουν σταδιακά να πεθαίνουν.

«Γεννήθηκα το 1961, άρα είναι συνομήλική μου και βρίσκεται στην ακμή της», λέει η Ντέμπορα Φαρίδε, που ταξίδεψε από το Σάο Πάολο για να δει τους φοίνικες και να τους φωτογραφίσει. «Ανθίζουμε μαζί. Με μία διαφορά: ο talipot θα πεθάνει. Κι εγώ -αν θέλει ο Θεός- θα συνεχίσω».

Ρίο ντε Τζανέιρο: Πόσους φοίνικες έχει η πόλη

Στον Βοτανικό Κήπο υπάρχουν τρία δείγματα talipot, όμως μόνο τα δύο βρίσκονται σε άνθιση. Το τρίτο φυτεύτηκε μόλις πριν από έναν χρόνο, οπότε θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να επαναληφθεί το φαινόμενο. Η τελευταία άνθιση φοίνικα talipot στον χώρο είχε καταγραφεί το 2010.

Σύμφωνα με την Ιντάλγο, η ομάδα των φοινίκων στο πάρκο Φλαμένγκο είναι μεγαλύτερη, αλλά δεν ανθίζουν όλοι. Όπως σημείωσε, οι περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν την ωρίμανση του φυτού.

Ο Βοτανικός Κήπος του Ρίο σχεδιάζει να συλλέξει τους σπόρους ώστε να καλλιεργηθούν νέα δενδρύλλια που θα αντικαταστήσουν τα γηραιά φυτά, ενώ μέρος τους θα διατεθεί και για μελλοντικά έργα πρασίνου σε δημόσιους χώρους της πόλης.

Έτσι, το σπάνιο αυτό φινάλε ζωής θα γίνει ταυτόχρονα και μια νέα αρχή.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP News Agency