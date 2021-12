Άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 92 χρόνων ο Ιταλός δημοσιογράφος Ρικάρντο Έρμαν που ανακαλείται στη συλλογική μνήμη ως ο άνθρωπος με την αποφασιστική ερώτηση την κατάλληλη στιγμή που επιτάχυνε τις εξελίξεις, οδηγώντας στην πτώση του τείχους του Βερολίνου.



Ήταν ο Έρμαν που με ερώτησή σε συνέντευξη Τύπου το 1989 προκάλεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γκίντερ Σαμπόφσκι να εξηγήσει πως τα ιδιωτικά ταξίδια θα επιτραπούν εκτός Ανατολικής Γερμανίας.

Και όταν ο Ιταλός επιμένοντας ρώτησε πότε θα συμβεί αυτό, ο Σαμπόφσκι, ανεπαρκώς ενημερωμένος και αμήχανος μπροστά στα χαρτιά του, απάντησε «τώρα, αμέσως».



Από εκείνη τη στιγμή και μέσα σε μερικές ώρες, το τείχος άρχισε να καταρρέει.



Ο Ρικάρντο Έρμαν δούλευε ως ανταποκριτής για το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA όταν οι Ανατολικογερμανοί άρχισαν να εξεγείρονται κατά της κομμουνιστικής τους κυβέρνησης.

Για εβδομάδες διαδηλώσεις για το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και των ανεμπόδιστων μετακινήσεων έσειαν τη Λειψία.



Ο Έριχ Χόνεκερ είχε παραιτηθεί τον Οκτώβριο και στις 4 Νοεμβρίου, το Ανατολικό Βερολίνο είδε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους να πλημμυρίζουν την Αλεξάντερπλατς, ζητώντας μεταρρυθμίσεις.





Οι ηγέτες της Ανατολικής Γερμανίας αναγκάστηκαν να απαντήσουν με ένα προσχέδιο χαλάρωσης των συνοριακών ελέγχων. Οι λεπτομέρειες εκείνου του σχεδίου που είχαν αποφασιστεί σε συνάντηση του Πολιτικού Γραφείου του Κόμματος, θα ανακοινώνονταν σε εκείνη τη μοιραία συνέντευξη Τύπου της 9ης Νοεμβρίου.

Ο Σαμπόφσκι δεν είχε ενημερωθεί για το σχέδιο και δεν το είχε αναφέρει έως ότου ο Έρμαν το έθεσε επί τάπητος.

«Αναφερθήκατε σε λάθη. Δεν πιστεύετε πως ήταν μεγάλο λάθος να εισάγετε το σχέδιο νόμου για τα ταξίδια που ανακοινώσατε πριν από λίγες ημέρες;»

Αφού έψαξε τις σημειώσεις του για λίγο, ο Σαμπόφσκι απάντησε αβέβαιος ότι «για ιδιωτικά ταξίδια εκτός της χώρας μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις χωρίς προαπαιτούμενα».



Πιεζόμενος δε, ο Σαμπόφσκι απάντησε πως το μέτρο θα είχε άμεση ισχύ.

Probably you never heard the name Riccardo Ehrman, who recently passed away.

Yet, he found himself at the centre of History when he asked to #DDR official Schabowski when the "new measures" on border crossing would have applied.

"Immediately". Within hours #Berlin Wall was down pic.twitter.com/sWCMzQ5mSe