Reuters: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινάει έρευνα για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ

Οι ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές διερευνούν πιθανά ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ (2 δισεκατομμυρίων δολαρίων) για την κατασκευή υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει την Ευρώπη με την ανατολική Μεσόγειο, δήλωσαν ο πρόεδρος της Κύπρου και η εισαγγελική αρχή, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.

Ο ΑΔΜΗΕ κατασκευάζει το καλώδιο Great Sea Interconnector για να συνδέσει τα ευρωπαϊκά και κυπριακά δίκτυα μεταφοράς και αργότερα να επεκταθεί στο Ισραήλ.

Όπως γράφει το Reuters: «Το έργο έχει πληγεί από πολλαπλές καθυστερήσεις και η Λευκωσία έχει ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και τη βιωσιμότητά του. Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στο έργο τον Μάρτιο, μετά από αναφορές ότι είχε διακοπεί λόγω οικονομικών και γεωπολιτικών ανησυχιών».

Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε στους δημοσιογράφους αργά την Τετάρτη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για «πιθανά ποινικά αδικήματα». «Η EPPO μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει έρευνα», ανέφερε η υπηρεσία σε γραπτή απάντηση στο Reuters. «Δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η έκβαση της έρευνας».

Όπως γράφει το Reuters, «στην Αθήνα, ο ΑΔΜΗΕ αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ελλάδας, η οποία υποστηρίζει ενεργά το έργο, δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν έχει λάβει καμία συμβουλευτική σχετικά με την έρευνα. Ο ελληνικός φορέας εκμετάλλευσης ανέλαβε το έργο το 2023, αντικαθιστώντας έναν διαχειριστή έργου με έδρα την Κύπρο».

Ο Piotr Serafin, ο Επίτροπος της ΕΕ για θέματα προϋπολογισμού και καταπολέμησης της απάτης στην Κύπρο, αρνήθηκε να σχολιάσει την Πέμπτη, επικαλούμενος την ανεξαρτησία της EPPO. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει για οποιεσδήποτε ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από το γραφείο του σχετικά με το έργο.

Με την ολοκλήρωσή του, οι υπεύθυνοι του έργου λένε ότι η σύνδεση θα είναι το «μακρύτερο» καλώδιο υψηλής τάσης στον κόσμο με μήκος 1.240 χιλιόμετρα (770,5 μίλια) και επίσης το βαθύτερο στα 3.000 μέτρα.