Κύπρος και Ισραήλ προχωρούν σε ηλεκτρική διασύνδεση μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου

Η Κύπρος και το Ισραήλ εξετάζουν τη δημιουργία ηλεκτρικής διασύνδεσης μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου, με στόχο να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση των δύο χωρών, σύμφωνα με δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Ενέργειας, Γιώργου Παπαναστασίου.

Ο υπουργός ανέφερε στο Associated Press ότι το Ισραήλ επιδιώκει να εξασφαλίσει πρόσβαση στα κυπριακά ενεργειακά αποθέματα, τόσο από συμβατικές όσο και από ανανεώσιμες πηγές, σε περίπτωση ενεργειακής ανάγκης.

Η Κύπρος σύντομα θα έχει τη δυνατότητα να παράγει περίπου 4 γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι ανάγκες κατανάλωσης του νησιού δεν ξεπερνούν το 0,5 γιγαβάτ. Ήδη, ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα αποδίδουν 1 γιγαβάτ, ενώ έχουν εκδοθεί άδειες για νέα έργα ανανεώσιμων πηγών με συνολική ισχύ 2,8 γιγαβάτ. Η παραγωγή από συμβατικές πηγές φτάνει τα 1,4 γιγαβάτ.

Η πρόθεση για την ηλεκτρική διασύνδεση επιβεβαιώθηκε την Κυριακή, κατά τη διάρκεια συνάντησης του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο πλαίσιο μονοήμερης επίσκεψης του πρώτου σε Ισραήλ και Ραμάλα.

