Ρεπουμπλικανή δημοτική σύμβουλος πήγε με όπλο σε πορεία για τον πόλεμο στο Ισραήλ

Για παράνομη οπλοφορία κατηγορείται μία Ρεπουμπλικανή δημοτική σύμβουλος της Νέας Υόρκης, καθώς εμφανίστηκε χθες σε διαδήλωση για τον πόλεμο στο Ισραήλ με ένα όπλο στη ζώνη της.

Η 39χρονη δημοτική σύμβουλος Ίνα Βερνίκοφ, αφού προηγουμένως είχε καταγγείλει τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων, κάνοντας λόγο για «υποστηρικτές της Χαμάς», επέλεξε να κατέβει σε μία τέτοια πορεία, έχοντας πάνω της ένα όπλο.

Μάλιστα η Ίνα Βερνίκοφ ανέβασε βίντεο από την παρουσία της στην πορεία που έκαναν φοιτητές πανεπιστημίου του Μπρούκλιν, κατηγορώντας τους στην ανάρτησή της ότι υποστηρίζουν τη Χαμάς και ότι θέλουν «να φέρουν στη Νέα Υόρκη τον τρόμο που βιώνει ο λαός του Ισραήλ».

At @BrooklynCollege rally this afternoon with @CMFarahLouis & @KalmanYeger. If you’re standing w/ the protestors, yelling “GLOBALIZE THE INTIFADA” & “FROM THE RIVER TO THE SEA, PALESTINE WILL BE FREE” while innocent women and babies are being raped, massacred and beheaded, you’re… pic.twitter.com/7ESRAGrjtb