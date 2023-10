Νετανιάχου: Θα εξαλείψουμε τη Χαμάς, τους χτυπάμε με άνευ προηγουμένου ισχύ

Το Ισραήλ θα εξαλείψει τη Χαμάς και η αντεπίθεση που είναι σε εξέλιξη είναι μόνο η αρχή, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Την ώρα που όλα φαίνεται πως είναι έτοιμα για μια χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε νέο διάγγελμα. Ο πρωθυπουργός της χώρας δεν έκανε κάποια αναφορά σε χερσαία εισβολή, λέγοντας ότι δεν θα δώσει λεπτομέρειες για αυτό που έρχεται, αλλά τόνισε ότι το Ισραήλ θα βγει από τον πόλεμο πιο δυνατό από ποτέ.

«Πολεμάμε για την πατρίδα, πολεμάμε σαν λιοντάρια», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις θηριωδίες των εχθρών μας και δεν πρόκειται να συγχωρήσουμε», υπογράμμισε.

Το Ισραήλ, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, χτυπά τους εχθρούς του «με άνευ προηγουμένου ισχύ». «Θα ήθελα να το τονίσω: αυτή είναι μόνο η αρχή. Οι εχθροί μας μόλις άρχισαν να πληρώνουν το τίμημα. Δεν θα δώσω λεπτομέρειες για το τι έρχεται, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι αυτή είναι μόνο η αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα εξαλείψουμε τη Χαμάς και θα νικήσουμε. Θα πάρει χρόνο, αλλά θα βγούμε από αυτό τον πόλεμο πιο δυνατοί από ποτέ», υπογράμμισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ έπληξε με αεροπορικές επιδρομές τα κονβόι των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη Γάζα, υποστήριξε η Χαμάς, κάνοντας λόγο για 70 νεκρούς, κυρίως γυναίκες και παιδιά.

Τα κονβόι των αυτοκινήτων χτυπήθηκαν σε τρία σημεία, καθώς κατευθύνονταν προς τον νότο, ανέφερε ακόμη η Χαμάς σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε τελεσίγραφο 24 ωρών σε περίπου 1,1 εκατομμύριο ανθρώπους που ζουν στη βόρεια Γάζα, προκειμένου να εγκαταλείψουν την περιοχή με κατεύθυνση προς τον νότο. Χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν να φύγουν από εκεί για να σωθούν, με κάθε μέσο. Άλλοι όμως δήλωσαν ότι δεν θα φύγουν, ενώ από τζαμιά μεταδίδονταν μηνύματα που καλούσαν τους πολίτες να παραμείνουν στην περιοχή.

Στο μεταξύ, ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 3.100 ανθρώπους. Οι μαχητές της Χαμάς σκότωσαν τουλάχιστον 1.300 Ισραηλινούς, ενώ από το σφυροκόπημα της Γάζας έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 1.800 άνθρωποι.

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε σήμερα πως η εκκένωση της Γάζας είναι αδύνατον να υλοποιηθεί χωρίς «καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες». «Σφίγγει η θηλιά γύρω από τους αμάχους της Γάζας. Πώς να μετακινηθούν 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι σε μία πυκνοκατοικημένη εμπόλεμη ζώνη, μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρτιν Γκρίφιθς του ΟΗΕ, σε ανάρτηση στα social media.

Ενώ όπως όλα δείχνουν είναι θέμα χρόνου η χερσαία εισβολή, σήμερα οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως τα τελευταία 24ωρα πραγματοποίησαν «τοπικής κλίμακας» επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε αυτές τις επιχειρήσεις, συμμετείχαν μονάδες του πεζικού και άρματα. «Τις τελευταίες 24 ώρες οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού πραγματοποίησαν τοπικής κλίμακας επιδρομές εντός του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας» αναζητώντας «τρομοκράτες» που εκτοξεύουν ρουκέτες προς το Ισραήλ και «εξοπλισμό», ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων έγιναν και προσπάθειες για τον εντοπισμό αγνοούμενων Ισραηλινών, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν αναφέρει πως τουλάχιστον 120 άνθρωποι κρατούνται ως αιχμάλωτοι στη Γάζα.

