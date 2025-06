Ρατσιστική βία στη Βόρεια Ιρλανδία: Δεκάδες τραυματίες αστυνομικοί και επιθέσεις σε μετανάστες

Ρατσιστική βία και επιθέσεις κατά της Αστυνομίας σημειώθηκαν τις δύο τελευταίες νύχτες στη Μπαλιμένα της Βόρειας Ιρλανδίας, με αποτέλεσμα 17 αστυνομικοί να έχουν τραυματιστεί, στον απόηχο μιας καταγγελίας για σεξουαλική επίθεση.

Περιπολικά, σπίτια και επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημιές, ενώ αρκετές ιδιοκτησίες έχουν πυρποληθεί και οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να τις εκκενώσουν. Ορισμένες οικογένειες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν στους δρόμους. Οι επιθέσεις είχαν συγκεκριμένα ως στόχο μειονοτικές εθνοτικές κοινότητες και μετανάστες, με την αστυνομία να διερευνά τα περιστατικά ως εγκλήματα μίσους με ρατσιστικά κίνητρα.

Petrol bombs lobbed at Ballymena police as riots break out after sexual assault of a teenage girl by Romanians. Around 2,500 men flocked to Ballymena, Co Antrim, to support her and drag the cvnts out of their house. #DeportThemAll pic.twitter.com/Du2VfA2kSV