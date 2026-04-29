ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ετοιμάζει διαβατήρια με φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ

Μια εικόνα του προτεινόμενου σχεδίου διαβατηρίου περιορισμένης έκδοσης που κυκλοφόρησε το Υπουργείο Εξωτερικών... Φωτ.: Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ

Σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις, το U.S. Department of State προετοιμάζει την έκδοση επετειακών αμερικανικών διαβατηρίων για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία θα φέρουν την εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ.

Εάν τα σχέδια αυτά υλοποιηθούν, θα πρόκειται για την πρώτη φορά που εν ενεργεία πρόεδρος απεικονίζεται σε επίσημο ταξιδιωτικό έγγραφο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ιδέα για το ειδικό διαβατήριο, που περιλαμβάνει και απεικόνιση του αυστηρού προσώπου του Τραμπ, εξεταζόταν εδώ και μήνες, πριν εγκριθεί τελικά αργά το βράδυ της Δευτέρας. Υπολογίζεται ότι μεταξύ 25.000 και 30.000 νέα διαβατήρια θα διατεθούν από το γραφείο διαβατηρίων της Ουάσινγκτον, λίγο πριν από την 4η Ιουλίου.

Eικόνα του προτεινόμενου σχεδίου διαβατηρίου περιορισμένης έκδοσης, δημοσίευσε το υπουργείο Εξωτερικών στο X.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση ενίσχυσης της παρουσίας του προέδρου σε δημόσια σύμβολα και επίσημα αντικείμενα.

Μόλις πριν από έναν μήνα, μέσα όπως το CNN και το NBC μετέδωσαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα ήθελε να δοθεί το όνομά του σε δύο από τα πιο πολυσύχναστα σημεία των ΗΠΑ: τον σταθμό Penn Station στη Νέα Υόρκη και το διεθνές αεροδρόμιο Washington Dulles International Airport στην Ουάσινγκτον.

Η συζήτηση γύρω από τέτοιες πρωτοβουλίες αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς αγγίζει ζητήματα συμβολισμού και παρουσίας της πολιτικής ηγεσίας σε δημόσια και κρατικά σύμβολα.

Με πληροφορίες από APnews