Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του

Ο Βρετανός street artist Banksy επιβεβαίωσε ότι ένα μεγάλο άγαλμα που εμφανίστηκε ξαφνικά στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του έργο.

Το γλυπτό απεικονίζει έναν άνδρα με κοστούμι να προχωρά μπροστά από το βάθρο του, κρατώντας μια σημαία που καλύπτει το πρόσωπό του, σαν να μην βλέπει πού πηγαίνει. Τοποθετήθηκε στην περιοχή Waterloo Place, στο St James’s, έναν χώρο που σχεδιάστηκε τον 19ο αιώνα για να προβάλλει τη στρατιωτική ισχύ και την αυτοκρατορική ιστορία της Βρετανίας.

Το έργο εγκαταστάθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον καλλιτέχνη μέσω ανάρτησης στο Instagram. Στη βάση του αγάλματος είναι χαραγμένη η υπογραφή του.

Η τοποθεσία του δεν θεωρείται τυχαίακαθώς βρίσκεται κοντά σε αγάλματα ιστορικών μορφών, όπως του Εδουάρδου Ζ΄ και της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ, αλλά και στο μνημείο του Κριμαϊκού Πολέμου. Από την πρώτη στιγμή, πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στο σημείο για να δει και να φωτογραφίσει το έργο, με αρκετούς να το ερμηνεύουν ως σχόλιο για τον εθνικισμό και την πολιτική εξουσία.

Ο δημιουργός του podcast «The Banksy Story», James Peak, σημείωσε ότι η φιγούρα μοιάζει με άνθρωπο εξουσίας που, «τυφλωμένος» από τη σημαία, οδηγείται στην πτώση. Ο ίδιος ο Banksy σχολίασε λιτά την επιλογή της τοποθεσίας λέγοντας: «Υπήρχε ένα κενό».

Οι αρχές του δήμου του Westminster δήλωσαν ότι το έργο θα παραμείνει προσβάσιμο στο κοινό, αν και έχουν τοποθετηθεί προστατευτικά κιγκλιδώματα γύρω του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο καλλιτέχνης τοποθετεί γλυπτό στο Λονδίνο. Το 2004 είχε εγκαταστήσει το έργο «The Drinker», μια σατιρική εκδοχή του «Σκεπτόμενου» του Auguste Rodin, το οποίο όμως κλάπηκε λίγο αργότερα.

Το νέο έργο εντάσσεται σε μια σειρά παρεμβάσεων του Banksy στη βρετανική πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια, που συχνά εμφανίζονται αιφνιδιαστικά και ερμηνεύονται ως πολιτικά σχόλια.

Με πληροφορίες από BBC

