Πυροβολισμοί στην Καλιφόρνια: Αυτοκτόνησε ο δράστης- Οι νεότερες πληροφορίες

Ο ύποπτος για τη δολοφονία δέκα ανθρώπων το βράδυ του Σαββάτου σε αίθουσα χορού στην Καλιφόρνια βρέθηκε νεκρός περίπου 12 ώρες αργότερα.

Αυτοκτόνησε μέσα σε λευκό φορτηγάκι βάζοντας τέλος στο ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο τοπικός σερίφης.

«Ο ύποπτος έφερε τραύμα από σφαίρα και ο θάνατός του διαπιστώθηκε επιτόπου», εξήγησε ο σερίφης Ρόμπερτ Λούνα, περιγράφοντας το τέλος της καταδίωξης με μια πιστολιά προερχόμενη από το εσωτερικό του οχήματος του φερόμενου ως δολοφόνου, όταν προφανώς αυτοκτόνησε, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο άνδρας κατονομάστηκε ως Χου Καν Τραν, ασιατικής καταγωγής, ηλικίας 72 ετών.

