Καλιφόρνια: Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων μετά τους πυροβολισμούς σε εκδήλωση για την κινεζική Πρωτοχρονιά

Δέκα είναι οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην πόλη Μόντερεϊ Παρκ στην Καλιφόρνια.

Ο ύποπτος ως δράστης των φονικών πυρών στην Καλιφόρνια εξακολουθεί σήμερα να διαφεύγει, περισσότερο από πέντε ώρες μετά την επίθεση που στοίχισε τη ζωή συνολικά σε δέκα ανθρώπους, ανακοίνωσε η αστυνομία.

5 1/2 hours after the deadly Monterey Park shooting, we are learning 10 people have died with an additional 10 being treated at local hospitals. The suspect remains at large. Watch as Capt. Andrew Meyer from LA County Sheriff homicide gives an update More: https://t.co/riwvwCKguC pic.twitter.com/BVBsqKaSYg