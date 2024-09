Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στη Νέα Υόρκη - Πληροφορίες για έξι τραυματίες και έναν νεκρό

Νέα δολοφονική επίθεση σημειώθηκε στην Νέα Υόρκη, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ στο φεστιβάλ «West Indian Day».

Σύμφωνα με πληροφορίες του New York Post, τουλάχιστον έξι άνθρωποι πυροβολήθηκαν, ένας από αυτούς στο κεφάλι, ένας άλλος στον ώμο και ένας τρίτος στον καρπό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένα άτομο φέρεται να υπέκυψε στα τραύματά του.

Το φεστιβάλ είναι ο 57ος ετήσιος εορτασμός του πολιτισμού της Καραϊβικής. Στο φεστιβάλ που έγινε στο Crown Hights, το απόγευμα της Δευτέρας συμμετείχαν ένα εκατομμύριο άνθρωποι.

UPDATE: At least 6 struck in mass shooting along popular West Indian Day Festival parade route in NYC https://t.co/URNIL1gdqi pic.twitter.com/jdETU0GyFZ