Ρωσία: Πυροβολισμοί και έκρηξη σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων την Παρασκευή επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, τουλάχιστον τρία άτομα ντυμένα με παραλλαγή και κινούμενα με στρατιωτικό τρόπο, άνοιξαν πυρ και κάποιοι τραυματίστηκαν στον συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα υπάρχουν τουλάχιστον 12 νεκροί.

Το πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι σημειώθηκε έκρηξη, κατά συνέπεια της οποίας έπιασε φωτιά στο κτήριο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

