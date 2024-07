Πυροβολισμοί έξω από τζαμί στο Ομάν - Έξι νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από σιιτικό τέμενος της Μουσκάτ στο Ομάν, με αποτέλεσμα έξι νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το αιματηρό συμβάν στο Ομάν, κάνει λόγο για έξι νεκρούς, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός, από την ανταλλαγή πυρών με τους δράστες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τέσσερα από τα θύματα ήταν πακιστανικής καταγωγής.

Παράλληλα άλλοι 28 άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων, τραυματίστηκαν και οι τέσσερις από αυτούς είναι αστυνομικοί ή διασώστες. Σημειώνεται πως οι τρεις δράστες της επίθεσης, έχασαν επίσης τη ζωή τους.



Αυτή την ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια πίσω από το συμβάν. Από το Ισλαμαμπάντ, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ επιβεβαίωσε ότι τέσσερις Πακιστανοί είναι μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης. Τέλος, εξέφρασε την αλληλεγγύη της χώρας του στο σουλτανάτο του Ομάν και την πρόθεσή του να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην έρευνα για το συμβάν.

Four Pakistani nationals have been killed and 30 others wounded by gunfire at a mosque in Oman, the Pakistani foreign office says. https://t.co/v4uMRzOzHP pic.twitter.com/anyFdEI6sc

#Oman #Muscat #Shia #TerroristAttacks

A very sad incident of terrorist attack on Shia mosque in Oman which killed 4 people with several injured.

Deep condolences to the families of the died. pic.twitter.com/7oDtUWuRPR