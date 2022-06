Πυροβόλησαν θανάσιμα τον ράπερ Trouble

Πέθανε μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς, σε ηλικία 34 ετών ο ράπερ από την Ατλάντα, Trouble, γνωστός ως Mariel Semonte Orr.

Ο θάνατος του καλλιτέχνη κοινοποιήθηκε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 5 Ιουνίου από την Def Jam Recordings.

Δίπλα σε μια φωτογραφία του Orr - ο οποίος ήταν επίσης γνωστός ως Skoob - έγραφε: «Μια αληθινή φωνή για την πόλη του και μια έμπνευση για την κοινότητα που εκπροσωπούσε περήφανα. RIP Skoob.».

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Rockdale, ο Orr πυροβολήθηκε θανάσιμα γύρω στις 3:20 π.μ. την Κυριακή 5 Ιουνίου, στο προάστιο Conyers της Ατλάντα. Οι αρχές βρήκαν τον Orr με μία σφαίρα στο στήθος και διαπιστώθηκε επί τόπου ο θάνατός του. Λίγο πριν το συμβάν είχε εμφανιστεί επί σκηνής.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις αλλά οι αστυνομικοί έχουν εξασφαλίσει ένταλμα για έναν ύποπτο, τον 33χρονο Jamichael Jones, που κατηγορείται για τη δολοφονία. Οι ερευνητές είπαν ότι οι δύο άνδρες δεν γνώριζαν ο ένας τον άλλον, αλλά ενεπλάκησαν σε μια «κατάσταση οικογενειακής φύσης» λόγω μιας φίλης του Orr, που επισκεπτόταν σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων.

Ο Orr γεννήθηκε στην Ατλάντα στις 4 Νοεμβρίου 1987 και άρχισε να ραπάρει στην εφηβεία του. Μεταξύ των επιρροών του υπήρξαν οι DMX και Tupac, με τον τοπικό ράπερ Big Bank Black να υπογράφει τελικά τον Orr στην Duct Tape Entertainment.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς καριέρας του, ο Orr συνεργάστηκε με τους Young Thug, Drake, The Weeknd, Gucci Mane, Quavo και πολλούς άλλους.

Ο Orr κυκλοφόρησε το ντεμπούτο mixtape του ως Trouble, «December 17th», τον Απρίλιο του 2011. Η προσφορά περιλάμβανε την επιτυχία του «Bussin».

Στη συνέχεια κυκλοφόρησε δύο στούντιο άλμπουμ, το "Edgewood" το 2018 και το "Thug Luv" το 2020. Στο τελευταίο συμμετείχαν οι 2 Chainz, Boosie Badazz και Scalez, μεταξύ άλλων, ενώ το "Edgewood" ο Orr συνεργάστηκε με τον Drake στο "Bring It Back" και με τον The Weeknd στο "Come Thru".

Με πληροφορίες του NME