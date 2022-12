Πύραυλος έπεσε σε μολδαβικό έδαφος -Αδιευκρίνιστό από που προήλθε

Μολδαβοί αστυνομικοί βρήκαν θραύσματα ενός πυραύλου που έπεσαν σε μια περιοχή στη βόρεια Μολδαβία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πόρταλ Prima Sursa, επικαλούμενο τις αστυνομικές αρχές.

Τα θραύσματα εντοπίστηκαν αφού η Ρωσία εξαπέλυσε ένα νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων στην Ουκρανία, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σημειώνεται ότι η οβίδα έπεσε κοντά στην πόλη Μπρίχεν.

«Πρόσφατα, ένας πύραυλος ανακαλύφθηκε σε έναν κήπο κοντά στην πόλη Brichen. Εκρηκτικό αντικείμενο ανακαλύφθηκε από περίπολο της συνοριακής αστυνομίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι ο πύραυλος ανήκει στο ανώτερο στάδιο του συστήματος αεράμυνας S-300.

Παρόμοιο περιστατικό συνέβη στις 15 Νοεμβρίου στην Πολωνία, όταν δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα συντριβής ρουκετών στο Λούμπλιν.

