Πυρά Κίνας κατά των ΗΠΑ: «Είναι ο διάβολος, ο σαμποτέρ της παγκόσμιας ειρήνης»

Πυρά κατά των ΗΠΑ εξαπέλυσε ο εκπροσώπους του Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Wang Wenbin.

Ερωτώμενος για τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ε.Ε. για την Ταϊβάν αλλά και το «πρόγραμμα παραπληροφόρησης» του Πεκίνου, επεσήμανε πως «η Κίνα απορρίπτει, σθεναρά, την αβάσιμη ανάμειξη των ΗΠΑ και της ΕΕ στις εσωτερικές υποθέσεις μας και την αδικαιολόγητη δυσφήμιση και συκοφάντηση της Κίνας».

«Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι διατηρούν κεντρική θέση στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά είναι σαφές σε όλους ότι οι ΗΠΑ πράττουν ακριβώς το αντίθετο. Όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αρνήθηκε να εγκρίνει τη χρήση βίας από τις ΗΠΑ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, το Ιράκ, τη Συρία και σε άλλα μέρη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ παραμέρισαν τον ΟΗΕ και διεξήγαγαν πολέμους εναντίον κυρίαρχων κρατών με αλόγιστη παρέμβαση» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος.

Κατήγγειλε πως παρότι η Ουάσινγκτον δηλώνει σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, «ο επιθετικός πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους σε χώρες όπως το Αφγανιστάν και το Ιράκ σκότωσε πάνω από 300.000 αμάχους και κατέστησε πάνω από 26 εκατομμύρια ανθρώπους πρόσφυγες. Ωστόσο, κανείς δεν έχει λογοδοτήσει για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ακόμα και κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που θα ερευνούσε τα εγκλήματα πολέμου του αμερικανικού στρατού».

Και παρότι εμφανίζονται κατά του οικονομικού εξαναγκασμού, συμπλήρωσε, είναι αυτές που εφηύραν την «εξαναγκαστική διπλωματία» και κάνουν χρήση της σε μικρές ή μεγάλες χώρες, φιλικές ή εχθρικές.

NOW - China: "The US is the master of disinformation."pic.twitter.com/VpJtfp8HSN