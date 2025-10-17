Στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι: Στην σκιά Τomahawk και Πούτιν η νέα συνάντηση με Τραμπ

Την ελπίδα του πως είναι η κατάλληλη στιγμή για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία εξέφρασε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος το μομέντουμ από τη συμφωνία για την ειρήνευση στη Λωρίδα της Γάζας.

Λίγες ώρες πριν από την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, για ακόμη ένα τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως η Μόσχα εμφανίστηκε πρόθυμη να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου «μόλις άκουσε για τους πυραύλους Tomahawk» που επιδιώκει να αποκτήσει το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, ούτε στη συμφωνία τους να συναντηθούν ξανά στο προσεχές μέλλον.

«Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εναλλακτική παρά μόνο η ειρήνη και η αξιόπιστα εγγυημένη ασφάλεια. Και είναι ζωτικής σημασίας να προστατευθούν οι άνθρωποι από τις ρωσικές επιθέσεις το συντομότερο δυνατό», υπογράμμισε ο ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Τι συζήτησαν Τραμπ-Πούτιν για Ζελένσκι και Ουκρανία

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο προέδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συνομίλησαν χθες, μία ημέρα πριν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί ξανά με τον Ρώσο ομόλογό του, τον Βλαντίμιρ Πούτιν, στη Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, χωρίς να προσδιορίσει το πότε ακριβώς.

Η ανακοίνωση έγινε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «παραγωγική», λέγοντας ότι «επιτεύχθηκε μεγάλη πρόοδος».

«Αποφασίσαμε να γίνει την επόμενη εβδομάδα μια συνάντηση των κορυφαίων συμβούλων μας. Στις πρώτες συναντήσεις θα είναι επικεφαλής ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκ μέρους των ΗΠΑ (και θα συμμετάσχουν) και άλλα άτομα που ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί. Θα επιλεγεί μια τοποθεσία. Στη συνέχεια ο πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε στην περιοχή που έχουμε ήδη συμφωνήσει, τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον άδοξο πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας» ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας είπε σε δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι ακόμη δυνατόν να οργανώσει μια συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης, ότι μεγάλο μέρος της συζήτησης με τον Πούτιν αφιερώθηκε στο εμπόριο μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ όταν θα τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Από τη ρωσική πλευρά, ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν Κίριλ Ντμιτρίεφ σχολίασε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών ήταν «θετική και παραγωγική» και «έθεσε με σαφήνεια τα επόμενα βήματα».

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για τελευταία φορά στις 15 Αυγούστου, σε μια στρατιωτική βάση στην Αλάσκα. Εκείνες οι συνομιλίες δεν κατέληξαν σε καμία απτή προοπτική για τη διευθέτηση του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τι ζητά το Κίεβο από την Ουάσινγκτον

Το Κίεβο ζητά από τις ΗΠΑ να του προμηθεύσει πυραύλους Τomahawk, κάτι που θα του επέτρεπε να πλήττει στόχους σε μεγάλο βάθος εντός του ρωσικού εδάφους. Η Μόσχα έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα θεωρούσε «κλιμάκωση» την παράδοση τέτοιων όπλων στο Κίεβο και ότι θα επηρέαζε στις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι πύραυλοι Τόμαχοκ θα είναι το «βασικό θέμα συζήτησης» στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι. Έκανε επίσης, αναφορά στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, την ώρα που οι Ουκρανοί φοβούνται ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν άλλον έναν χειμώνα χωρίς ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση.

Μέχρι στιγμής ο Τραμπ δεν έχει ξεκαθαρίσει με σαφήνεια ποιες είναι οι προθέσεις του. Η Ουκρανία «θέλει να περάσει στην επίθεση, θα πάρω μια απόφαση για το θέμα» είπε την Τετάρτη. Την Κυριακή σχολίασε ότι η χρήση πυραύλων Τόμαχοκ από την Ουκρανία θα συνιστούσε «ένα νέο επιθετικό στάδιο».

Πρόσφατα, προς γενική έκπληξη, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο, χαιρετίζοντας την αντίσταση που έχει προβάλει μέχρι σήμερα. Ορισμένοι παρατηρητές ωστόσο πιστεύουν ότι αυτοί οι έπαινοι μπορεί να υποδηλώνουν πρόθεση απεμπλοκής εκ μέρους του Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που ανέκαθεν δήλωνε ότι έχει «εξαιρετική σχέση» με τον Πούτιν, πρόσφατα άλλαξε τόνο λέγοντας ότι είναι «απογοητευμένος» από τον ομόλογό του. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν έχει ασκήσει σημαντική πίεση στη Ρωσία μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «απλώς δεν θέλει να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», σχολίασε ο Τραμπ την Τρίτη.

«Η Ρωσία απορρίπτει de facto τις προσπάθειες για ειρήνευση»

Η Ρωσία απορρίπτει de facto τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σκορπώντας τον «τρόμο» στον άμαχο πληθυσμό, τόνισε πάντως, η ουκρανή πρέσβειρα στην Ουάσινγκτον, λίγη ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την «πρόοδο» που διαπίστωσε στην επικοινωνία του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Για άλλη μια φορά, η Ρωσία επέλεξε πυραύλους αντί του διαλόγου» δήλωσε η Όλγα Στεφανίσινα, αναφερόμενη στο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία, «ένα πραγματικό πλήγμα στις ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου Τραμπ».

Αυτές οι επιθέσεις, είπε η Στεφανίσινα, καταδεικνύουν ότι η στρατηγική της Μόσχας είναι αυτή της τρομοκράτησης του άμαχου πληθυσμού.

