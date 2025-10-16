ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Οδικός χάρτης ετοιμότητας έως το 2030»: Η ΕΕ ενεργοποιεί νέα αμυντικά σχέδια για drones και ανατολικά σύνορα

Η Επιτροπή προτείνει τα δύο προγράμματα να διαθέτουν αρχική επιχειρησιακή ικανότητα έως το τέλος του 2026

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Οδικός χάρτης ετοιμότητας έως το 2030»: Η ΕΕ ενεργοποιεί νέα αμυντικά σχέδια για drones και ανατολικά σύνορα Facebook Twitter
0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες τέσσερα μεγάλα αμυντικά προγράμματα-«ναυαρχίδες», στο πλαίσιο της «Defence Readiness Roadmap 2030», ενός σχεδίου που στοχεύει να προετοιμάσει την Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της έως το τέλος της δεκαετίας.

Τα έργα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ένα σύστημα αντιμετώπισης drones, ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανατολικής μεθορίου της Ε.Ε., καθώς και πρωτοβουλίες για την αεράμυνα και την προστασία των ευρωπαϊκών διαστημικών υποδομών.

Η πρόταση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια της Ευρώπης, λόγω της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία, αλλά και των επανειλημμένων εκκλήσεων του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τους Ευρωπαίους «να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος» για την άμυνά τους.

«Ο κίνδυνος δεν θα εξαφανιστεί ακόμη κι αν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνά μας απέναντι στη Ρωσία», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια, Κάγια Κάλας, παρουσιάζοντας τον οδικό χάρτη.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, δύο από τα έργα θεωρούνται προτεραιότητας:

  • Το European Drone Defence Initiative (γνωστό και ως «Drone Wall»), που θα αναπτύξει κοινές ευρωπαϊκές δυνατότητες ανίχνευσης και εξουδετέρωσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
  • Το Eastern Flank Watch, ένα σχέδιο ενίσχυσης των ανατολικών συνόρων της Ένωσης «στη γη, στον αέρα και στη θάλασσα».

Η Επιτροπή προτείνει τα δύο αυτά προγράμματα να διαθέτουν αρχική επιχειρησιακή ικανότητα έως το τέλος του 2026, με πλήρη λειτουργικότητα το 2027 για το πρόγραμμα drones και το 2028 για το Eastern Flank Watch.

Παράλληλα, η Κομισιόν εισηγείται τη δημιουργία ενός «European Air Shield», για την προστασία από πυραύλους και εναέριες απειλές, καθώς και ενός «European Space Shield», που θα διασφαλίζει τα ευρωπαϊκά διαστημικά δίκτυα και δορυφορικές υπηρεσίες.

Το σχέδιο της Επιτροπής θα τεθεί τώρα υπό εξέταση από τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών, οι οποίοι θα αποφασίσουν αν θα εγκρίνουν τις προτάσεις και ποιοι φορείς θα αναλάβουν τη διαχείρισή τους.

Η «Defence Readiness Roadmap 2030» θεωρείται το πιο φιλόδοξο βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αμυντικής στρατηγικής, ενόψει ενός ολοένα πιο ασταθούς διεθνούς περιβάλλοντος.

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά η δίκη για τη φονική φωτιά στο Κότσανι με τους 63 νεκρούς

Διεθνή / Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά η δίκη για τη φονική φωτιά στο Κότσανι με τους 63 νεκρούς

Στις 19 Νοεμβρίου αρχίζει η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ του Κότσανι στη Βόρεια Μακεδονία, όπου 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους - Συνολικά 37 άτομα κατηγορούνται, ανάμεσά τους πρώην αξιωματούχοι
LIFO NEWSROOM
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΘΥΜΑ

Διεθνή / Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Οι τελευταίες στιγμές του μοντέλου και ριάλιτι σταρ - Με ποιον μιλούσε πριν δολοφονηθεί

Το παρελθόν του δράστη - Φέρεται πως είχε προσπαθήσει να την ρίξει από το μπαλκόνι στο παρελθόν - «Αν με αφήσεις, θα σε σκοτώσω και θα σκοτώσω και τη μητέρα σου»
LIFO NEWSROOM
Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk και γιατί η Ουκρανία τους θέλει

Διεθνή / Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk και γιατί η Ουκρανία τους θέλει

Ο Ντόναλντ Τραμπ συζητά την πιθανή πώληση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία - Διαβάστε πώς θα επηρεάσουν την εμβέλεια και τους στόχους του Κιέβου, τους στρατιωτικούς περιορισμούς, τους κινδύνους κλιμάκωσης και τι σημαίνει διπλωματικά για ΗΠΑ και Ρωσία
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Οικονομίας 2025: Ο Peter Howitt προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αυστηρή ρύθμιση

Διεθνή / Νόμπελ Οικονομίας 2025: Ο Peter Howitt προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αυστηρή ρύθμιση

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια φανταστική τεχνολογία με απίστευτες δυνατότητες. Όμως έχει επίσης τεράστια δύναμη να αντικαταστήσει ανθρώπινη εργασία, ακόμη και υψηλής εξειδίκευσης» ανέφερε μεταξύ άλλων
LIFO NEWSROOM
Wondermum vs Wonder Woman: Η «μάχη» μιας μητέρας με την αυτοκρατορία υπερηρώων DC

Διεθνή / Wondermum vs Wonder Woman: Η «μάχη» μιας μητέρας με την αυτοκρατορία υπερηρώων DC

Η Γαλλίδα Λιζ Σομπέρον δίνει μάχη με τη DC Comics, που την κατηγορεί για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων λόγω του ονόματος της εφαρμογής της “Wondermum” - Μια αληθινή ιστορία «Δαβίδ εναντίον Γολιάθ» που συγκινεί τη Γαλλία
LIFO NEWSROOM
Έλον Μασκ: Ξεκινά η τελική μάχη για το πακέτο των 56 δισ. δολαρίων της Tesla

Διεθνή / Έλον Μασκ: Ξεκινά η τελική μάχη για το πακέτο των 56 δισ. δολαρίων της Tesla

Ο Έλον Μασκ δίνει τη μεγαλύτερη νομική μάχη της καριέρας του, διεκδικώντας την αποζημίωση των 56 δισ. δολαρίων από την Tesla - Οι συνέπειες για το Ντέλαγουερ και τον κόσμο των επιχειρήσεων
LIFO NEWSROOM
Από τις ισραηλινές φυλακές στη νέα γενιά της Χαμάς - Οι απελευθερωμένοι διαμορφώνουν το μέλλον της Παλαιστίνης

Διεθνή / Από τις ισραηλινές φυλακές στη νέα γενιά της Χαμάς - Οι απελευθερωμένοι διαμορφώνουν το μέλλον της Παλαιστίνης

Η απελευθέρωση 4.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων από το Ισραήλ, σε αντάλλαγμα για ομήρους της Χαμάς, αναζωπυρώνει τη σύγκρουση στη Γάζα και αναδεικνύει πώς οι ισραηλινές φυλακές έχουν εξελιχθεί σε «σχολείο» νέων ηγετών της παλαιστινιακής αντίστασης
LIFO NEWSROOM
Μαρουάν Μπαργκούτι: Ο «Μαντέλα των Παλαιστινίων» ξυλοκοπήθηκε από Ισραηλινούς φρουρούς – Φόβοι για τη ζωή του

Διεθνή / Μαρουάν Μπαργκούτι: Ο «Μαντέλα των Παλαιστινίων» ξυλοκοπήθηκε από Ισραηλινούς φρουρούς – Φόβοι για τη ζωή του

Ο Μαρουάν Μπαργκούτι, πιο δημοφιλής Παλαιστίνιος ηγέτης, ξυλοκοπήθηκε στη φυλακή από Ισραηλινούς φρουρούς - Η οικογένειά του φοβάται για τη ζωή του, ενώ η διεθνής κοινότητα ζητά εξηγήσεις
LIFO NEWSROOM
Κλιμακώνεται η κρίση στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δίνει «λευκή επιταγή» στη CIA και μιλά για πιθανά «χερσαία πλήγματα»

Διεθνή / Κλιμακώνεται η κρίση στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δίνει «λευκή επιταγή» στη CIA και μιλά για πιθανά «χερσαία πλήγματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, προκαλώντας οργή του Νικολάς Μαδούρο και φόβους για νέα κρίση στη Λατινική Αμερική
LIFO NEWSROOM
 
 