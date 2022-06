Ψαράδες έπιασαν σαλάχι 300 κιλών στον ποταμό Μεκόνγκ - «Το μεγαλύτερο ψάρι γλυκού νερού στον κόσμο

Κάτοικοι της Καμπότζης έπιασαν στον ποταμό Μεκόνγκ αυτό που οι επιστήμονες θεωρούν το μεγαλύτερο ψάρι γλυκού νερού που έχει καταγραφεί ποτέ, ένα σαλάχι βάρους 300 κιλών που χρειάστηκε πάνω από 10 άνδρες για να το μεταφέρουν.

Οι ντόπιοι βάφτισαν το θηλυκό, τεσσάρων μέτρων, σαλάχι Boramy -που στην γλώσσα των Χμερ σημαίνει «πανσέληνος», λόγω του στρογγυλού του σχήματος- και αφού το τοποθέτησαν ηλεκτρονικό πομπό ώστε οι επιστήμονες να μπορούν να καταγράφουν τις κινήσεις και τη συμπεριφορά του, το απελευθέρωσαν ξανά στο ποτάμι.

«Πρόκειται για συναρπαστικά νέα καθώς είναι το μεγαλύτερο ψάρι του κόσμου» ανέφερε ο βιολόγος Ζεμπ Χόγκαν, πρώην παρουσιαστής της εκπομπής "Monster Fish" του National Geographi που τώρα συμμετέχει στο πρότζεκτ προστασίας του ποταμιού.

The world's largest recorded freshwater fish has been caught in Cambodia.



The giant stingray, nicknamed the 'Boramy' (full moon), measured almost four meters (13 feet) from snout to tail.🎣 pic.twitter.com/QV6Y5pHfQA