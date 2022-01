Πριν από 84 χρόνια, το 1938, ο Superman έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον κόσμο των κόμικ στο Action Comics No 1.

Αυτό το τεύχος πωλήθηκε για 3,18 εκατ. δολάρια και έγινε το τρίτο ακριβότερο κόμικ που έχει αγοραστεί ποτέ. Η πώληση έγινε με μεσολάβηση της Goldin Auctions για λογαριασμό ιδιώτη πελάτη της. Το συγκεκριμένο αντίγραφο του περιοδικού της DC Comics ονομάζεται «The Rocket Copy» επειδή διαθέτει μια σφραγίδα με πυραύλους που τοποθετήθηκε από τον 13χρονο που αγόρασε το τεύχος από το περίπτερο το 1938.

Το αντίγραφο έχει λάβει βαθμολογία 6.0 CGC. Άλλα Action Comics που έχουν πουληθεί σε υψηλότερη τιμή βαθμολογήθηκαν με 8,5 CGC (3,25 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία τον Απρίλιο του 2021) και με 9,0 CGC (3,2 εκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο του 2014). Είναι η πρώτη φορά που το «The Rocket Copy» του Action Comics No. 1 πωλήθηκε σε δημοπρασία.

«Ήταν διασκεδαστικό να δέχομαι προσφορές και η νικητήρια να είναι πάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια. Ξέρω ότι θα πάει σε ένα υπέροχο σπίτι!», ανέφερε ο Κεν Γκόλντιν της Goldin Auctions σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

