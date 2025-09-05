Πρόστιμο σχεδόν 3 δισ. € στην Google από την Κομισιόν - Ο λόγος

Πρόστιμο σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google, συνοδευόμενο από την εντολή, «να σταματήσει να ευνοεί τις δικές της υπηρεσίες διαφημιστικής τεχνολογίας», σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω εντάσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε νωρίτερα, ότι η Google έκανε κατάχρηση της δεσπόζουσας διαδικτυακής ισχύος της, δίνοντας στα δικά της ανταλλακτήρια διαφημίσεων ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της.

«Όταν οι αγορές αποτυγχάνουν, οι δημόσιοι θεσμοί πρέπει να αναλάβουν δράση για να εμποδίσουν τους κυρίαρχους παίκτες να κάνουν κατάχρηση της εξουσίας τους», ανέφερε σε δήλωσή της η Επίτροπος της ΕΕ για θέματα αντιμονοπωλιακής πολιτικής Τερέζα Ριμπέρα. «Πραγματική ελευθερία σημαίνει ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, όπου όλοι ανταγωνίζονται με ίσους όρους και οι πολίτες έχουν πραγματικό δικαίωμα επιλογής», προσθέτει.

Η αντίδραση της Google

Η Lee-Anne Mulholland, αντιπρόεδρος ρυθμιστικών υποθέσεων της Google, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή «επιβάλλει ένα αδικαιολόγητο πρόστιμο και απαιτεί αλλαγές που θα πλήξουν χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, δυσχεραίνοντάς τους να βγάλουν χρήματα».

Για την Κομισιόν, ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός καταχράστηκε την κυριαρχική θέση του στον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης. Το πρόστιμο ήταν αναμενόμενο, δεδομένου ότι από το 2023 η ΕΕ απειλούσε να απαιτήσει τη διάσπαση ενός μέρους των δραστηριοτήτων του ομίλου σε αυτόν τον τομέα, κάτι που ωστόσο δεν αποφασίστηκε σε αυτό το στάδιο.

Η ανακοίνωση του προστίμου καθυστέρησε στις αρχές της εβδομάδας, λόγω της έντασης μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, όπως επιβεβαίωσε μια πηγή προσκείμενη στην Κομισιόν. Στις 26 Αυγούστου, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χώρες και οργανισμούς που προσπαθούν να εφαρμόσουν ρυθμίσεις στις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες με την επιβολή δασμών ή με περιορισμούς σε εξαγωγές.

Η θέση των Βρυξελλών, είναι ότι έχουν το «κυριαρχικό δικαίωμα» να ρυθμίζουν τον τομέα.

Το νέο πρόστιμο, είναι το τρίτο που επιβάλλεται εντός αυτής της εβδομάδας στην Google, θυγατρική της Alphabet. Στις ΗΠΑ καταδικάστηκε να πληρώσει πρόστιμο 425,7 εκατομμυρίων δολαρίων σε περίπου 100 εκατομμύρια χρήστες, για παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους. Την Πέμπτη, η γαλλική αρχή προστασίας της ιδιωτικότητας (Cnil) της επέβαλε πρόστιμο-ρεκόρ 325 εκατομμυρίων για παράνομη χρήση cookies.

Με πληροφορίες από Bloomberg