ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πρόστιμο σχεδόν 3 δισ. € στην Google από την Κομισιόν - Ο λόγος

Η Google απαντά για «αδικαιολόγητο πρόστιμο» που «απαιτεί αλλαγές οι οποίες θα πλήξουν χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πρόστιμο σχεδόν 3 δισ. € στην Google από την Κομισιόν για κατάχρηση ισχύος Facebook Twitter
Η Κομισιόν επιβάλλει πρόστιμο σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Google / Φωτ.: Unsplash
0

Πρόστιμο σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google, συνοδευόμενο από την εντολή, «να σταματήσει να ευνοεί τις δικές της υπηρεσίες διαφημιστικής τεχνολογίας», σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω εντάσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε νωρίτερα, ότι η Google έκανε κατάχρηση της δεσπόζουσας διαδικτυακής ισχύος της, δίνοντας στα δικά της ανταλλακτήρια διαφημίσεων ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της.

«Όταν οι αγορές αποτυγχάνουν, οι δημόσιοι θεσμοί πρέπει να αναλάβουν δράση για να εμποδίσουν τους κυρίαρχους παίκτες να κάνουν κατάχρηση της εξουσίας τους», ανέφερε σε δήλωσή της η Επίτροπος της ΕΕ για θέματα αντιμονοπωλιακής πολιτικής Τερέζα Ριμπέρα. «Πραγματική ελευθερία σημαίνει ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, όπου όλοι ανταγωνίζονται με ίσους όρους και οι πολίτες έχουν πραγματικό δικαίωμα επιλογής», προσθέτει.

Η αντίδραση της Google

Η Lee-Anne Mulholland, αντιπρόεδρος ρυθμιστικών υποθέσεων της Google, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή «επιβάλλει ένα αδικαιολόγητο πρόστιμο και απαιτεί αλλαγές που θα πλήξουν χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, δυσχεραίνοντάς τους να βγάλουν χρήματα».

Για την Κομισιόν, ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός καταχράστηκε την κυριαρχική θέση του στον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης. Το πρόστιμο ήταν αναμενόμενο, δεδομένου ότι από το 2023 η ΕΕ απειλούσε να απαιτήσει τη διάσπαση ενός μέρους των δραστηριοτήτων του ομίλου σε αυτόν τον τομέα, κάτι που ωστόσο δεν αποφασίστηκε σε αυτό το στάδιο.

Η ανακοίνωση του προστίμου καθυστέρησε στις αρχές της εβδομάδας, λόγω της έντασης μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, όπως επιβεβαίωσε μια πηγή προσκείμενη στην Κομισιόν. Στις 26 Αυγούστου, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χώρες και οργανισμούς που προσπαθούν να εφαρμόσουν ρυθμίσεις στις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες με την επιβολή δασμών ή με περιορισμούς σε εξαγωγές.

Η θέση των Βρυξελλών, είναι ότι έχουν το «κυριαρχικό δικαίωμα» να ρυθμίζουν τον τομέα.

Το νέο πρόστιμο, είναι το τρίτο που επιβάλλεται εντός αυτής της εβδομάδας στην Google, θυγατρική της Alphabet. Στις ΗΠΑ καταδικάστηκε να πληρώσει πρόστιμο 425,7 εκατομμυρίων δολαρίων σε περίπου 100 εκατομμύρια χρήστες, για παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους. Την Πέμπτη, η γαλλική αρχή προστασίας της ιδιωτικότητας (Cnil) της επέβαλε πρόστιμο-ρεκόρ 325 εκατομμυρίων για παράνομη χρήση cookies.

Με πληροφορίες από Bloomberg

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού από «σκιά» στο προσκήνιο: Ποιος είναι ο 39χρονος πιθανός επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Διεθνή / Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού από την «σκιά» στο προσκήνιο: Ο 39χρονος πιθανός επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Ο Σεμπαστιάν Λεκόρνου, ο πιο σταθερός υπουργός στην κυβέρνηση Μακρόν, ετοιμάζεται να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη γαλλική πολιτική σκηνή, με κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας.
LIFO NEWSROOM
Η Tesla υπόσχεται έως 1 τρισ. δολάρια στον Έλον Μασκ αν πετύχει φιλόδοξους στόχους

Διεθνή / Tesla: Υπόσχεται έως 1 τρισ. δολάρια στον Έλον Μασκ αν πετύχει φιλόδοξους στόχους

Η εταιρεία τόνισε ότι πρόκειται για ένα πρώτο βήμα με στόχο να διασφαλιστεί η παραμονή του Μασκ και η συγκέντρωσή του στην Tesla, παράλληλα με τις ηγετικές του θέσεις στη SpaceX, τη xAI και άλλες εταιρείες
LIFO NEWSROOM
Πούτιν: Ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία πριν από συμφωνία ειρήνης θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι»

Διεθνή / Πούτιν: Ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία πριν από συμφωνία ειρήνης θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι»

Απέρριψε επίσης την ιδέα ανάπτυξης ειρηνευτικών δυνάμεων ακόμη και μετά από τελική συμφωνία ειρήνης, λέγοντας πως «κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει ότι η Μόσχα θα τηρήσει τη συνθήκη για τον τερματισμό της εισβολής»
LIFO NEWSROOM
Υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: 14χρονος διακινούσε βίντεο με συνευρέσεις με τη μικρότερη αδερφή του

Διεθνή / Υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: 14χρονος διακινούσε βίντεο από συνευρέσεις με τη μικρότερη αδερφή του

Από την έρευνα που έγινε στο τηλέφωνο του μαθητή, βρέθηκαν συνολικά 9 βίντεο - Ο 14χρονος φέρεται να καλούσε τους φίλους του να συνευρεθούν με την αδελφή του
LIFO NEWSROOM
 
 