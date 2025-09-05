ΔΙΕΘΝΗ
Πρόστιμο 425,7 εκατ. δολαρίων στη Google για παραβίαση ιδιωτικότητας εκατομμυρίων χρηστών

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο πλαίσιο συλλογικής αγωγής που αφορούσε περίπου 98 εκατομμύρια smartphones

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: EPA, αρχείου
Η Google υποχρεώνεται να καταβάλει 425,7 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις, έπειτα από απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Σαν Φρανσίσκο.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία παρακολουθούσε παράνομα χρήστες κινητών τηλεφώνων για σχεδόν μία δεκαετία, παραβιάζοντας την πολιτειακή νομοθεσία περί ιδιωτικότητας.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο πλαίσιο συλλογικής αγωγής που αφορούσε περίπου 98 εκατομμύρια smartphones σε χρήση στις ΗΠΑ, από την 1η Ιουλίου 2016 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2024. Η συνολική αποζημίωση αντιστοιχεί σε περίπου 4 δολάρια ανά συσκευή.

Η Google είχε αρνηθεί ότι παρακολουθούσε παράνομα την online δραστηριότητα των χρηστών που πίστευαν πως προστατεύονταν μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου. Παρά την απόφαση του σώματος ενόρκων, η εταιρεία επιμένει στη θέση της.

Η απάντηση της Google

«Η απόφαση παρερμηνεύει τον τρόπο λειτουργίας των προϊόντων μας και θα την εφεσιβάλουμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Google, Χοσέ Καστανέντα. «Τα εργαλεία απορρήτου μας δίνουν στους ανθρώπους τον έλεγχο των δεδομένων τους και όταν απενεργοποιούν την εξατομίκευση, σεβόμαστε αυτήν την επιλογή».

Οι δικηγόροι που υπέβαλαν την αγωγή υποστήριξαν ότι η Google χρησιμοποίησε τα δεδομένα που συνέλεγε από τα smartphones χωρίς τη συναίνεση των χρηστών, προκειμένου να πουλήσει στοχευμένες διαφημίσεις και να αποκομίσει δισεκατομμύρια δολάρια. Ζήτησαν αποζημιώσεις άνω των 30 δισ. δολαρίων, κατηγορώντας την εταιρεία για παράνομο πλουτισμό.

Αν και το δικαστήριο όρισε πολύ χαμηλότερο ποσό, ένας από τους δικηγόρους των εναγόντων, ο Τζον Γιαντσούνις της εταιρείας Morgan & Morgan, χαρακτήρισε την απόφαση νίκη για την προστασία της ιδιωτικότητας: «Ελπίζουμε το αποτέλεσμα να στείλει μήνυμα στη βιομηχανία τεχνολογίας ότι οι Αμερικανοί δεν θα μείνουν άπραγοι όσο τα προσωπικά τους δεδομένα συλλέγονται και εμπορευματοποιούνται παρά τη θέλησή τους».

Η ετυμηγορία ανακοινώθηκε μία ημέρα αφότου η Google απέφυγε πιο σκληρή τιμωρία σε ξεχωριστή αντιμονοπωλιακή δίκη στην Ουάσινγκτον. Αν και ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε ότι η μηχανή αναζήτησης της εταιρείας λειτουργεί ως παράνομο μονοπώλιο, διέταξε ηπιότερες αλλαγές, όπως την υποχρέωση να μοιράζεται μέρος των δεδομένων αναζήτησης με ανταγωνιστές.

Με πληροφορίες από Associated Press

