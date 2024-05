Πρόωρες εκλογές στη Βρετανία στις 4 Ιουλίου προκήρυξε ο Ρίσι Σούνακ

Με μία ανακοίνωση έξω από τον Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ, υπό ξαφνική μπόρα, ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ προκήρυξε πρόωρες εκλογές στη Βρετανία για τις 4 Ιουλίου, επιβεβαιώνοντας προηγούμενα δημοσιεύματα.

Σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο του Ρίσι Σούνακ ανέβαλε τις υποχρεώσεις του, όπως για παράδειγμα ο Ντέιβιντ Κάμερον το ταξίδι του στην Αλβανία και ο Γκραντ Σαπς στη Λιθουανία, με σκοπό να συμμετάσχουν στην έκτακτη συνεδρίαση την οποία συγκάλεσε ο πρωθυπουργός, ώστε να τους ενημερώσει για τα σχέδιά του να προκηρύξει εκλογές τον Ιούλιο.

Ο Σούνακ ξεκίνησε λέγοντας ότι η χώρα έχει περάσει τις πιο δύσκολες στιγμές από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τις τελευταίες εκλογές. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είπε ότι η χώρα αντιμετώπισε μια καθοριστική στιγμή. Είπε ότι θα μας καθόριζαν οι μικρές πράξεις καλοσύνης. Υπενθυμίζει στους ανθρώπους ότι δημιούργησε το πρόγραμμα της αναστολής σύμβασης. Είπε ότι ποτέ και δεν πρόκειται να αφήσει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τις πιο σκοτεινές μέρες και προσέθεσε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να παρέχει στους ανθρώπους την ισχυρότερη δυνατή προστασία.

«Η πανδημία ανέτρεψε πολλές πτυχές της ζωής», είπε ο Σούνακ και συμπλήρωσε: «Και τη στιγμή που η χώρα ανακάμπτει, ο πόλεμος στην Ουκρανία οδήγησε τους λογαριασμούς ενέργειας σε έξαρση». Είπε ότι είναι κάποιος που βάζει την οικονομική σταθερότητα πρώτα από όλα. «Ήρθα στο αξίωμα πάνω από όλα, για να αποκαταστήσω την οικονομική σταθερότητα. Η οικονομική σταθερότητα είναι το θεμέλιο κάθε μελλοντικής επιτυχίας. Είτε πρόκειται για αύξηση μισθών και καλές θέσεις εργασίας, επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες μας είτε για την άμυνα της χώρας. Και λόγω της συλλογικής μας θυσίας και της σκληρής δουλειάς σας, έχουμε φτάσει σε δύο σημαντικά ορόσημα στην παροχή αυτής της σταθερότητας, δείχνοντας ότι όταν εργαζόμαστε μαζί όλα είναι δυνατά».

Στην ομιλία του είπε ότι ο βασιλιάς του έδωσε την άδεια για διάλυση της βουλής και προκήρυξη εκλογών και έθεσε το διακύβευμα της εκλογικής μάχης ως το δίλημμα του «ποιος θα καλυτερεύσει το μέλλον» του βρετανικού λαού.

«Αντιμετωπίσαμε τον πληθωρισμό, ελέγξαμε το χρέος, μειώσαμε τους φόρους των εργαζομένων και αυξήσαμε την κρατική σύνταξη κατά 900 λίρες. Μειώσαμε τους φόρους στις επενδύσεις και εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες του Brexit για να κάνουμε αυτήν την καλύτερη χώρα στον κόσμο για ανάπτυξη επιχείρησης, βάλαμε ρεκόρ χρηματοδότησης στο NHS μας και εξασφαλίσαμε ότι τώρα εκπαιδεύει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που χρειάζεται για τις επόμενες δεκαετίες», είπε ο Σούνακ.

Όπως αναφέρει ο συγγραφέας και παραγωγός Στιβ Ρίτσαρντς, κανείς πρωθυπουργός δεν έχει προκηρύξει στο παρελθόν εκλογές τόσο νωρίς μέσα στη θητεία του

No previous PM has called an election so far behind in the polls..and earlier than necessary. J Major was way behind but went on as long as he could until 97. J Callaghan lost a vote of confidence when behind in polls..but he wasn’t far behind in polls in 79. I can see why…