Πρώην Ολυμπιονίκης του snowboard καταζητείται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στις ΗΠΑ

Ο πρώην Ολυμπιονίκης του snowboard, Ryan James Wedding, κατηγορείται για τη διεύθυνση μιας εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, που φέρεται να διακινούσε κοκαΐνη σε πολλές χώρες της Βόρειας Αμερικής τον τελευταίο χρόνο.

Σύμφωνα με το FBI, ο Wedding, που εκπροσώπησε τον Καναδά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002, καταζητείται για οκτώ κακουργήματα, μεταξύ των οποίων συνωμοσία για διακίνηση ναρκωτικών, εξαγωγή κοκαΐνης και συμμετοχή σε δολοφονίες συνδεδεμένες με την εγκληματική του δράση.

Ο 43χρονος Wedding είναι φυγόδικος, και το FBI προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του και την έκδοσή του στις ΗΠΑ. Οι αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να διαμένει στο Μεξικό. Οι κατηγορίες σε βάρος του Wedding και 15 άλλων ατόμων ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ), το οποίο τον χαρακτήρισε «επικίνδυνο αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης».

The #FBI offers a reward of up to $50,000 for info leading to the apprehension, arrest & extradition of Ryan James Wedding, wanted for alleged involvement in a transnational drug trafficking operation & multiple murders in furtherance of these drug crimes: https://t.co/RFdFwKgSaf pic.twitter.com/YY6s8pmPqx