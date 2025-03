Προφυλάκιση Ιμάμογλου: Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη την Τουρκία παρά την απαγόρευση

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες αψηφούν την απαγόρευση των συγκεντρώσεων και βγαίνουν στους δρόμους στην Τουρκία, μετά την προφυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Είτε κρατώντας σημαίες με την εικόνα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, του ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας, είτε φορώντας την παραδοσιακή φορεσιά των δερβίσιδων, οι διαδηλωτές έχουν κατακλήσει τους δρόμους της Άγκυρας και της Κωνσταντινούπολης μετά την προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Οι διαδηλωτές, για ακόμη μία νύχτα βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αστυνομική καταστολή, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις προχωρησαν σε χρήση αντλιών νερού και χημικών για να διαλύσουν το πλήθος.

Πρόκειται για την πέμπτη νύχτα διαδηλώσεων, με την καταστολή να μην περιορίζεται στους δρόμους της Τουρκίας. Οι τουρκικές αρχές, αντιμέτωπες με ένα μαζικό κίνημα αντιπολίτευσης μετά τη σύλληψη Ιμάμογλου, ζήτησαν να μπλοκαριστούν περισσότεροι από 700 λογαριασμοί στο X, αναφέρει η διαδικτυακή πλατφόρμα.

«Διαμαρτυρόμαστε για τις πολλαπλές δικαστικές εντολές της τουρκικής Αρχής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τον αποκλεισμό περισσότερων από 700 λογαριασμών ειδησεογραφικών οργανισμών, δημοσιογράφων, πολιτικών προσώπων, φοιτητών και άλλων εντός της Τουρκίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ομάδα επικοινωνίας του Χ, χρησιμοποιώντας το προτιμώμενο από την τουρκική κυβέρνηση όνομα για τη χώρα.

We object to multiple court orders from the Turkish Information and Communication Technologies Authority to block over 700 accounts of news organizations, journalists, political figures, students, and others within Türkiye. Providing a platform committed to defending everyone’s…