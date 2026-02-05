Προειδοποίηση στις ΗΠΑ για το ωμό γάλα, μετά τον θάνατο νεογνού από λιστέρια

Ένα βρέφος πέθανε από λιστερίωση στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ και οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι η μόλυνση συνδέεται με την κατανάλωση ωμού, μη παστεριωμένου γάλακτος από τη μητέρα κατά την εγκυμοσύνη. Μετά το περιστατικό, οι αρχές κάλεσαν το κοινό να αποφεύγει τα μη παστεριωμένα γαλακτοκομικά.

Οι υπηρεσίες υγείας δεν έδωσαν λεπτομέρειες για το νεογνό, επικαλούμενες περιορισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ανέφεραν όμως ότι, παρότι δεν ήταν δυνατό να αποδειχθεί με βεβαιότητα η ακριβής αιτία θανάτου, «η πιο πιθανή πηγή της λοίμωξης ήταν το μη παστεριωμένο γάλα». Το συμπέρασμα βασίστηκε στα ευρήματα της έρευνας, όπως ο χρόνος εμφάνισης της λοίμωξης και πληροφορίες ότι η μητέρα κατανάλωνε ωμό γάλα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Το ωμό γάλα μπορεί να περιέχει παθογόνους μικροοργανισμούς, μεταξύ των οποίων και η λιστέρια, βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει αποβολή, θνησιγένεια, πρόωρο τοκετό ή θανατηφόρες λοιμώξεις σε νεογνά. Ο κίνδυνος υπάρχει ακόμη και όταν η έγκυος εμφανίζει ήπια συμπτώματα.

Η παστερίωση, δηλαδή η θέρμανση του γάλακτος σε θερμοκρασία που εξουδετερώνει μικρόβια, μειώνει δραστικά τον κίνδυνο λιστέριας και άλλων λοιμώξεων. Στο μη παστεριωμένο γάλα μπορεί να υπάρχουν επίσης παθογόνα που σχετίζονται με βρουκέλλωση, φυματίωση, σαλμονέλα, καμπυλοβακτηρίδιο, κρυπτοσπορίδιο και E. coli, καθώς και ιοί όπως η γρίπη των πτηνών. Τέτοιες λοιμώξεις είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για μικρά παιδιά, άτομα άνω των 65 ετών και όσους έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό.

Παράλληλα, στις ΗΠΑ αυξάνεται τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για το ωμό γάλα, καθώς η προβολή στα social media ενισχύει τη ζήτηση, ενώ πολιτική ώθηση δίνει και το κίνημα Make America Healthy Again του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Για την ιατρική κοινότητα, ωστόσο, η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Το ωμό γάλα μπορεί να μεταφέρει επικίνδυνα παθογόνα και η παστερίωση είναι το βασικό μέτρο που μειώνει δραστικά τον κίνδυνο.