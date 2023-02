Προεδρικές εκλογές - ΗΠΑ: Η Νίκι Χέιλι ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων

Την υποψηφιότητά της για να διεκδικήσει τις επόμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ για λογαριασμό των Ρεπουμπλικάνων ανακοίνωσε σήμερα η Νίκι Χέιλι.

Η Νίκι Χέιλι, η οποία επί προεδρίας Τραμπ ήταν πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, θα διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία του 2024 και θα παραθέσει τα σχέδιά της για την προεκλογική εκστρατεία αύριο κατά την διάρκεια ομιλίας στο Τσάρλεστον, στη Νότια Καρολίνα.

Άλλοι προβεβλημένοι Ρεπουμπλικάνοι που σχεδιάζουν να θέσουν υποψηφιότητα είναι ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις, ο πρώην αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, ο γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας Τιμ Σκοτ, ο κυβερνήτης του Νιου Χάμσιρ Κρις Σουνούνου και ο πρώην κυβερνήτης του Άρκανσο Έισα Χάτσινσον, μεταξύ άλλων.

«Μεγάλωσα στη Νότια Καρολίνα. Ήμουν περήφανη κόρη Ινδών μεταναστών. Όχι μαύρη, όχι λευκή. Ήμουν διαφορετική. Αλλά η μαμά μου πάντα έλεγε ότι δεν πρέπει να εστιάζω στις διαφορές αλλά στις ομοιότητες. Και οι γονείς μου υπενθύμιζαν σε εμένα και στα αδέρφια μου κάθε μέρα πόσο ευλογημένοι ήμασταν που ζούσαμε στην Αμερική», ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία της η Νίκι Χέιλι.

«Κάποιοι πιστεύουν ότι οι αμερικανικές ιδέες είναι όχι απλά λανθασμένες αλλά ρατσιστικές και κακές. Αυτές οι απόψεις απέχουν όσο τίποτα από την αλήθεια. Στην Κίνα διαπράττουν γενοκτονία. Στο Ιράν δολοφονούν τους δικούς τους ανθρώπους επειδή αμφισβητούν την κυβέρνηση. Ακόμα και στις χειρότερες ημέρες μας πρέπει να νιώθουμε ευλογημένοι που είμαστε Αμερικανοί», συνέχισε.

Έπειτα τόνισε πως είναι καιρός για μια νέα γενιά ηγεσίας που θα τολμήσει να κάνει ριζικές αλλαγές.

«Ήρθε ο καιρός να ανακαλύψουμε ξανά τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, να ασφαλίσουμε τα σύνορά μας και να ενισχύσουμε τη χώρα μας, την υπερηφάνεια μας και τον σκοπό μας», συμπλήρωσε η Νίκι Χέιλι.

Αν η Νίκι Χέιλι καταφέρει να κερδίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, θα γίνει η πρώτη γυναίκα στην ιστορία τους, που θα είναι υποψήφια για Πρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς και η πρώτη μη λευκή υποψήφια του κόμματος.

