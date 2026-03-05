Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Θέλει να καθαρίσει η υπόθεση με τον Άντριου πριν ανέβει στον θρόνο»

Καθώς οι συνέπειες από τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου συνεχίζουν να προκαλούν αναταράξεις στη βρετανική βασιλική οικογένεια, η προσοχή στρέφεται ολοένα και περισσότερο στο μέλλον της οικογένειάς του.

Ο πρώην δούκας του Γιορκ συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου και κρατήθηκε για 11 ώρες ως ύποπτος για παράπτωμα κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος, σε σχέση με κατηγορίες ότι μοιράστηκε ακατάλληλα πληροφορίες με τον Τζέφρι Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, η έρευνα συνεχίζεται.

Παρότι ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να παραμένει «πολύ τρυφερός» προς τις ανιψιές του, τη Βεατρίκη και την Ευγενία, βασιλικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η μοναρχία ενδέχεται σταδιακά να αυξήσει την απόσταση ανάμεσα στην ενεργή βασιλική οικογένεια και τον κλάδο των Γιορκ.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θεωρείται εδώ και καιρό ότι υποστηρίζει μια πιο αυστηρή στάση απέναντι στον θείο του. Όπως δήλωσε στο περιοδικό ο βασιλικός βιογράφος Andrew Lownie, «ο Ουίλιαμ θέλει να καθαρίσει όλη αυτή την υπόθεση πριν ανέβει στον θρόνο. Θέλει να αντιμετωπιστεί τώρα».

Οι κόρες του Άντριου αντιμέτωπες με τις συνέπειες μετά τις αποκαλύψεις

Οι κόρες του Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον έχουν έρθει αντιμέτωπες με τις πρώτες συνέπειες, μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις της οικογένειάς τους με τον Έπσταϊν

Ήδη τους απαγορεύτηκε να παραστούν στο φετινό Royal Ascot. Η 37χρονη Βεατρίκη και η 35χρονη Ευγενία δεν θα συμμετάσχουν μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας στη φετινή ετήσια ιπποδρομία που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του People, πηγή που μίλησε στην Daily Mail, δήλωσε: «Μίλησα με έναν φίλο μου που δουλεύει στο Ascot και μου είπε ότι οι κοπέλες έχουν ενημερωθεί πως δεν μπορούν να παρευρεθούν φέτος».

Η δημοσιοποίηση υλικού που σχετίζεται με τον Έπσταϊν από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ενίσχυσε τα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζαν η Βεατρίκη και η Ευγενία. Τα ονόματά τους εμφανίζονται στα αρχεία, τα οποία αναφέρονται σε ένα γεύμα με τον καταδικασμένο παιδεραστή μαζί με τη μητέρα τους στην έπαυλή του, λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του το 2009 για υπόθεση προσέλκυσης ανηλίκου. Email που περιλαμβάνονται στο υλικό αναφέρουν ακόμη ότι ο Έπσταϊν φέρεται να ζήτησε από τις πριγκίπισσες να οργανώσουν ξεναγήσεις στο παλάτι για γνωστούς του.

Η βασιλική ιστορικός Ingrid Seward σημειώνει ότι οι συνέπειες της υπόθεσης επηρεάζουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι δύο πριγκίπισσες.

«Έχει αφήσει σκιά πάνω τους», δήλωσε στο People. «Έχει επηρεάσει τη ζωή τους σε μεγάλο βαθμό».

Ωστόσο, ο Lownie επισημαίνει ότι δεν θα είναι εύκολο να αγνοηθεί ο αντίκτυπος της βασιλικής τους ιδιότητας. «Οι δουλειές τους στις σχέσεις με πελάτες βασίζονται στο ότι είναι πριγκίπισσες», λέει.