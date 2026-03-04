ΔΙΕΘΝΗ

Διεθνή

BBC: Ο Άντριου παραχωρεί την ενοικίαση ενός ακόμη ακινήτου του Crown Estate

Παραχωρεί τη μίσθωση ενός ακόμη βασιλικού ακινήτου, την ώρα που συνεχίζεται ο δημόσιος έλεγχος για τα οικονομικά του και τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου πρίγκιπα Άντριου / EPA
Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, αποφάσισε να παραχωρήσει την ενοικίαση ενός ακόμη ακινήτου του Crown Estate, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Ο Άντριου ζήτησε να τερματιστεί η μίσθωση του East Lodge, κοντά στην πρώην κατοικία του στο Sunninghill Park στο Berkshire, όπου πλήρωνε ετήσιο ενοίκιο σχεδόν 13.000 λίρες στερλίνας.

Πέρυσι, ο Άντριου είχε ανακοινώσει ότι εγκαταλείπει το Royal Lodge στο Ουίνδσορ και μετακομίζει στο Σάντριγχαμ λόγω των δεσμών του με τον Τζέφρι Επστάιν, ενώ έχει διαψεύσει οποιαδήποτε κατηγορία εναντίον του σχετικά με την υπόθεση.

Ωστόσο, είχε διατηρήσει τη μίσθωση του East Lodge, ενός εξοχικού σπιτιού περίπου πέντε μίλια από το Ουίνδσορ, το οποίο πιστεύεται ότι χρησιμοποιούνταν για διαμονή προσωπικού.

Το East Lodge λειτουργούσε ως ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ του τότε Δούκα της Υόρκης και της Crown Estate, αποτελώντας μέρος της πολύπλοκης οικονομικής του κατάστασης. Τα ακίνητα του Crown Estate που μισθώνονται από μέλη της βασιλικής οικογένειας θα βρεθούν υπό εξέταση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μέσω της Επιτροπής Δημοσίων Λογαριασμών, η οποία ανακοίνωσε έρευνα που θα ξεκινήσει αργότερα φέτος.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, τόνισε ότι η εξέταση των βασιλικών μισθώσεων θα «βοηθήσει τη διαφάνεια σε θέματα δημοσίου συμφέροντος, στο πλαίσιο της αποστολής της για διασφάλιση αξίας για τον φορολογούμενο». Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο τότε Δούκας της Υόρκης ανέλαβε τη μίσθωση του East Lodge τον Φεβρουάριο του 1998 με αρχικό ενοίκιο 3.500 λίρες στερλίνας τον χρόνο. Η μίσθωση υπογράφηκε ξανά από τον Άντριου το 2020 και περιελάμβανε ρήτρα αύξησης με τον πληθωρισμό. Το 2020, το ετήσιο ενοίκιο είχε φτάσει τις 8.047 λίρες στερλίνας και τον Αύγουστο του 2025 είχε αυξηθεί στις 12.922 λίρες στερλίνας.

Λίγους μήνες μετά την ανανέωση της μίσθωσης, και μετά από αυξημένο δημόσιο έλεγχο λόγω των σχέσεών του με τον Επστάιν, ο Ανδρέας έχασε τους τίτλους του και συμφώνησε να παραχωρήσει τη μίσθωση στο Royal Lodge. Ωστόσο, συνέχισε να νοικιάζει το East Lodge, μέχρι που το Crown Estate δέχτηκε φέτος αίτημα για πρόωρο τερματισμό της μίσθωσης.

Η τρέχουσα μίσθωση αναμενόταν να λήξει τον Ιούλιο του 2027, αλλά πλέον θα τερματιστεί νωρίτερα, ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τους κατοίκους του σπιτιού όταν ο Άντριου σταματήσει να συμμετέχει στη μίσθωση.

Υπενθυμίζεται ότι με την πίεση να αυξάνεται από τη δημοσιοποίηση των αρχείων του Επστάιν, μετακόμισε στο Σάντριγχαμ τον Φεβρουάριο, όπου θα ζήσει σε ακίνητο που ανήκει στον βασιλιά Κάρολο, χωρίς καμία επιβάρυνση για τα δημόσια ταμεία.

Με πληροφορίες από BBC

