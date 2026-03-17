ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Αναβάλλει την επίσκεψη στην Κίνα - Πότε θα πραγματοποιηθεί

Στην απόφαση έπαιξε ρόλο η έκρυθμη κατάσταση στο Ιράν

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι αναβάλλει το ταξίδι του στο Πεκίνο για να συναντηθεί με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν ανατρέπει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

«Αναπρογραμματίζουμε τη συνάντηση... Συνεργαζόμαστε με την Κίνα. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα με αυτό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα

Ο Τραμπ είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει στο Πεκίνο από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου, στο πρώτο ταξίδι του εκεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, η οποία ξεκίνησε πριν από 14 μήνες. Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί τώρα σε περίπου πέντε ή έξι εβδομάδες, δήλωσε ο Τραμπ.

Η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η αναβολή της επίσκεψης αυξάνει την αβεβαιότητα τόσο για τις αγορές όσο και για τη διπλωματία, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, έχει απειλήσει τη ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ και έχει εντείνει το ενδιαφέρον των επενδυτών για την ενεργειακή ασφάλεια.

Η καθυστέρηση θα θέσει επίσης σε δεύτερη μοίρα τις συνομιλίες για την άμβλυνση των εμπορικών τριβών μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου σχετικά με την Ταϊβάν, τους δασμούς, τα μικροτσίπ, τα παράνομα ναρκωτικά, τα σπάνια γαιώδη στοιχεία και τη γεωργία — θέματα που προκαλούν ενίοτε έντονες εντάσεις.

Η εκστρατεία του Τραμπ στο Ιράν έχει προκαλέσει μια σειρά στρατιωτικών και οικονομικών επιπτώσεων και έχει τραβήξει την προσοχή ολόκληρης της κυβέρνησής του.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Διεθνή / Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Από αουτσάιντερ ανώτατος ηγέτης του Ιράν - Η άνοδος μετά από έναν «πόλεμο» διαδοχής

Μετά από έναν ακήρυκτο «πόλεμο» διαδοχής, ανέλαβε την κορυφή της εξουσίας, επιβάλλοντας την ενότητα του ιρανικού κατεστημένου, ενώ ο ίδιος παραμένει ακόμη άφαντος στο κοινό.
Διεθνή / Αλί Λαριτζανί: «Τον εξοντώσαμε» διαμηνύει ο Νετανιάχου - Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την τύχη του

Προειδοποιώντας για περαιτέρω κλιμάκωση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι υπάρχουν «πολλές ακόμη εκπλήξεις» που σχεδιάζονται, υπονοώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες επιχειρήσεις
Διεθνή / Πώς είναι για ένα νέο ζευγάρι να παλεύει με τη στυτική δυσλειτουργία;

Το 50% των ανδρών αντιμετωπίζει άγχος απόδοσης, αλλά το φαινόμενο αυτό παρατηρείται πλέον όλο και περισσότερο στους νεότερους άνδρες. Ένα ζευγάρι στα τέλη της εικοσαετίας του αποκαλύπτει πώς αυτό επηρέασε τη ζωή τους
Διεθνή / Τραμπ: Bασίστηκε σε μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες για να κατηγορήσει το Ιράν για τη φονική επίθεση στο σχολείο

Σύμφωνα με τον Guardian, η αρχική εκτίμηση των ΗΠΑ, που υπεδείκνυε ότι ο πύραυλος ήταν ιρανικής προέλευσης, απορρίφθηκε σχεδόν αμέσως, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση της υπόθεσης
