Ντόναλντ Τραμπ: Αναβάλλει την επίσκεψη στην Κίνα - Πότε θα πραγματοποιηθεί

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι αναβάλλει το ταξίδι του στο Πεκίνο για να συναντηθεί με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν ανατρέπει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

«Αναπρογραμματίζουμε τη συνάντηση... Συνεργαζόμαστε με την Κίνα. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα με αυτό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα

Ο Τραμπ είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει στο Πεκίνο από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου, στο πρώτο ταξίδι του εκεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, η οποία ξεκίνησε πριν από 14 μήνες. Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί τώρα σε περίπου πέντε ή έξι εβδομάδες, δήλωσε ο Τραμπ.

Η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η αναβολή της επίσκεψης αυξάνει την αβεβαιότητα τόσο για τις αγορές όσο και για τη διπλωματία, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, έχει απειλήσει τη ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ και έχει εντείνει το ενδιαφέρον των επενδυτών για την ενεργειακή ασφάλεια.

Η καθυστέρηση θα θέσει επίσης σε δεύτερη μοίρα τις συνομιλίες για την άμβλυνση των εμπορικών τριβών μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου σχετικά με την Ταϊβάν, τους δασμούς, τα μικροτσίπ, τα παράνομα ναρκωτικά, τα σπάνια γαιώδη στοιχεία και τη γεωργία — θέματα που προκαλούν ενίοτε έντονες εντάσεις.

Η εκστρατεία του Τραμπ στο Ιράν έχει προκαλέσει μια σειρά στρατιωτικών και οικονομικών επιπτώσεων και έχει τραβήξει την προσοχή ολόκληρης της κυβέρνησής του.

Με πληροφορίες από Reuters