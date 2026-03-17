Η Ουκρανία δώρισε στον Σον Πεν ένα «Όσκαρ»

Στην Ουκρανία βρέθηκε ο Σον Πεν τη μέρα των Όσκαρ, με αποτέλεσμα να χάσει την τελετή, στην οποία τού απονεμήθηκε το τρίτο βραβείο.

Ο Ολεξάντρ Περτσόφσκι, Διευθύνων Σύμβουλος των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων, δώρισε στον ηθοποιό μία απομίμηση Όσκαρ.

Το «Όσκαρ» που έλαβε ο Σον Πεν στην Ουκρανία

Στο βίντεο φαίνεται ο Ολεξάντρ Περτσόφσκι να λέει στον Σον Πεν ότι παρευρισκόμενος εκεί χάνει την τελετή των Όσκαρ «οπότε σου φτιάξαμε αυτό. Επιπλέον, είχες δώσει το προηγούμενο βραβείο σου στον πρόεδρο (Βολοντίμιρ Ζελένσκι). Αυτό προέρχεται από τη σιδηροδρομική γραμμή που υπέστη ζημιές από τους Ρώσους. Τα μέταλλα επιβίωσαν και εμείς γράψαμε κάποια πράγματα εδώ που έχουν μεγάλη σημασία για εμάς. Δεν είναι χρυσό, αλλά είναι αληθινό. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς».

Sean Penn opted for the trip to 🇺🇦 vs. Oscar ceremony at Dolby Theater where he was awarded his 3rd 🏆. We couldn't leave our great friend and loyal Ukrainian Raiwlays passenger without an award. So, I have presented Sean with our IronOscar on behalf of all of us! pic.twitter.com/OLyzOY4h7L — Oleksandr Pertsovskyi (@Pertsovskyi_O) March 17, 2026

Ο Σον Πεν ακούγεται να απαντά ότι όλα όσα του έχουν δώσει είναι θησαυροί και να ευχαριστεί τον Περτσόφσκι.

Η επιφάνεια του «Όσκαρ» γράφει:

«Αυτό το ατσάλι κάποτε μετέφερε εκατομμύρια ανθρώπους μακριά από τον πόλεμο.

Έπειτα ήρθε ένας ρωσικός πύραυλος.

Δεν το λιώσαμε για να το κάνουμε όπλο.

Το σφυρηλατήσαμε σε ευγνωμοσύνη — για εσάς.

Για το ταλέντο σας.

Για το θάρρος σας να σταθείτε στο πλευρό της Ουκρανίας».