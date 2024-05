Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Οικοδεσπότης σε garden party του Μπάκιγχαμ για πρώτη φορά χωρίς την Κέιτ Μίντλετον

Χωρίς την Κέιτ Μίντλετον, αλλά με τις ξαδέρφες του στο πλευρό του ο 41χρονος πρίγκιπας Ουίλιαμ υποδέχθηκε το απόγευμα της Τρίτης υπό δυνατή βροχή 8.000 καλεσμένους στο τρίτο ετήσιο garden party των βρετανικών ανακτόρων για το 2024.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου εκπροσώπησε τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, που δίνει μάχη με τον καρκίνο, ως οικοδεσπότης στο τρίτο κατά σειρά garden party που δίνεται στους εντυπωσιακούς κήπους του Μπάκιγχαμ για την νέα θερινή σεζόν. Ο 75χρονος βασιλιάς Κάρολος συνοδευόμενος από την βασίλισσα Καμίλα έχει δώσει το παρών, ήδη, σε δύο garden party στο Μπάκιγχαμ στις 8 και στις 15 Μαΐου. Είθισται κάθε καλοκαίρι να πραγματοποιούνται τρία garden party στο παλάτι του Μπάκιγχαμ και ένα στο παλάτι Holyroodhouse στη Σκωτία. Συνήθως σε κάθε garden party προσκαλούνται 8.000 άτομα, που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους σε διαφορετικούς τομείς με στόχο να τους δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουν με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Αν και το απόγευμα της Τρίτης η βροχή ήταν καταρρακτώδης στη βρετανική πρωτεύουσα αυτό δεν εμπόδισε τους καλεσμένους να αρχίσουν να συρρέουν στους καταπράσινους κήπους του Μπάκιγχαμ κρατώντας ομπρέλες. Το πάρτι ξεκίνησε γύρω στις 4 το απόγευμα (τοπική ώρα) με οικοδεσπότη τον ευδιάθετο πρίγκιπα Ουίλιαμ, που φορούσε γραβάτα στα χρώματα της αγαπημένης του ομάδας, της Άστον Βίλα (μπορντό και μπλε) και φυσικά, κρατούσε μια τεράστια μαύρη ομπρέλα.

Στο πλευρό του, μετά από πρόσκληση του ίδιου του διαδόχου του θρόνου, βρέθηκαν οι εξαδέλφες του, η 35χρονη πριγκίπισσα Βεατρίκη με την αδελφή της, την 34χρονη πριγκίπισσα Ευγενία, κόρες του πρίγκιπα Άντριου. Επίσης, η 43χρονη Ζάρα Τίνταλ, πρωταθλήτρια ιππασίας και κόρη της πριγκίπισσας Άννας μαζί με τον 45χρονο σύζυγό της, Μάικ Τίνταλ, πρώην παίκτη του ράγκμπι και τον 46χρονο αδελφό της, επιχειρηματία, Πίτερ Φίλιπς.

A pleasure meeting so many wonderful people from across the UK at today’s garden party 🌺 ☔️ pic.twitter.com/A7rHakRPX6