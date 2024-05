«Η Κέιτ είναι καλά», δήλωσε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την ασθένεια της πριγκίπισσας με καρκίνο

Διήμερη επίσκεψη πραγματοποιεί από την Πέμπτη στην Κορνουάλη ο πρίγκιπας Ουίλιαμ. Το πρωί της Παρασκευής ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου επισκέφθηκε νοσοκομείο στο μεγαλύτερο από τα γειτονικά νησιά Σίλι, το νησί Σεντ Μαίρη.

Κατά την άφιξή του στο ομώνυμο κοινοτικό νοσοκομείο του νησιού τον πρίγκιπα της Ουαλίας υποδέχθηκαν δύο εργαζόμενες, η μία εκ των οποίων, αφού τον καλωσόρισε, τον ρώτησε διακριτικά τι κάνει η πριγκίπισσα Κέιτ. Εκείνος απάντησε με χαμόγελο: «Η Κέιτ είναι καλά, ευχαριστώ» και στην επόμενη ερώτηση για τα τρία παιδιά του, ο Βρετανός γαλαζοαίματος σχολίασε: «Τα παιδιά ζηλεύουν που είμαι εδώ και δεν είναι και αυτά μαζί μου». Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, που μετά την στέψη του βασιλιά Κάρολου, φέρει και τον τίτλο του δούκα της Κορνουάλης, υποσχέθηκε πως μέσα στο έτος θα φέρει και τα παιδιά του στην Κορνουάλη και στα νησιά Σίλι.

Καθώς τα νησιά Σίλι είναι τουριστικός προορισμός αρκετοί ντόπιοι και τουρίστες είχαν συγκεντρωθεί στην προκυμαία για να χαιρετήσουν τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου. Ευδιάθετος ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αστειεύτηκε και τους ρώτησε: «Περιμένετε το καράβι;».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επέστρεψε στα δημόσια καθήκοντα στις 18 Απριλίου, αφού είχε αποσυρθεί για περίπου τρεις εβδομάδες, μετά την ανακοίνωση της Κέιτ Μίντλετον στις 22 Μαρτίου πως διαγνώστηκε με καρκίνο και υποβάλλεται σε προληπτικές χημειοθεραπείες. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ζήτησε χώρο, χρόνο και ιδιωτικότητα μέχρι να ολοκληρώσει την θεραπεία της. Η Κέιτ Μίντλετον απέχει από τα δημόσια καθήκοντα και η τελευταία επίσημη εμφάνιση που πραγματοποίησε ήταν την ημέρα των Χριστουγέννων. Παραμένει άγνωστο πότε θα επανέλθει στα θεσμικά της καθήκοντα ενώ βασιλικοί συντάκτες υποστηρίζουν πως είναι πιθανό η μέλλουσα βασίλισσα να δώσει το «παρών» στις ιπποδρομίες του Άσκοτ τον Ιούνιο.

Σχεδόν παράλληλα με την Κέιτ Μίντλετον, τον Φεβρουάριο, ο 75χρονος βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο και υποβάλλεται σε θεραπεία. Αν και ο Βρετανός μονάρχης είχε περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις, από την Τρίτη 30 Απριλίου πήρε το «πράσινο φως» από τους γιατρούς του και επέστρεψε στα δημόσια καθήκοντα. Έκτοτε, ο βασιλιάς Κάρολος έχει πραγματοποιήσει μια σειρά επίσημων εμφανίσεων με φυσική παρουσία, όπως την Τετάρτη στο πρώτο garden party του Μπάκιγχαμ για το 2024, όπου υποδέχθηκε 8.000 καλεσμένους στους εντυπωσιακούς κήπους των βρετανικών ανακτόρων.

