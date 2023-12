Πρίγκιπας Ουίλιαμ- Κέιτ: Η νέα φωτογραφία με τους Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον κυκλοφόρησαν μια νέα ασπρόμαυρη φωτογραφία των τριών παιδιών τους λόγω Χριστουγέννων.

Η νέα φωτογραφία που ανάρτησαν στο X ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και σύζυγός του απεικονίζουν την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τους πρίγκιπες Τζορτζ και Λούις να κάθονται αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί. Το πριγκιπικό ζεύγος έγραψε στη λεζάντα «Ευχόμαστε σε όλους καλά Χριστούγεννα, από την οικογένειά μας στη δική σας!».

Η φωτογραφία δείχνει την πριγκίπισσα Σάρλοτ να κάθεται ανάμεσα στα αδέρφια της πρίγκιπα Τζορτζ και πρίγκιπα Λούις σε ένα παγκάκι, με τα χέρια της πάνω από τους ώμους τους. Τα τρία παιδιά είναι όλα ντυμένα causal με λευκά πουκάμισα. Η φωτογραφία είναι μέρος της ίδιας σειράς που φιγουράρει στην επίσημη χριστουγεννιάτικη κάρτα της οικογένειας.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στο Windsor νωρίτερα φέτος από τον φωτογράφο Josh Shinner.

Wishing everyone a very Merry Christmas, from our family to yours! W & C



📸 Josh Shinner pic.twitter.com/7qyMlMTvVG