Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ιδιωτική επίσκεψη σε παιδιά της Γάζας που νοσηλεύονται στη Βρετανία

Ιδιωτική και «αθόρυβη», καθώς δεν βρέθηκαν στο σημείο μέσα ενημέρωσης για να τον φωτογραφίσουν, επίσκεψη πραγματοποίησε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε παιδιά από τη Γάζα που νοσηλεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με το Παλάτι του Κένσινγκτον, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, με την επίσκεψή του, θέλησε να προσφέρει «μια στιγμή παρηγοριάς σε νέους ανθρώπους που έχουν ζήσει εμπειρίες, τις οποίες κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίσει».

Εκπρόσωπος του παλατιού σημείωσε ότι ο Ουίλιαμ εξέφρασε την «εγκάρδια ευγνωμοσύνη» του προς το προσωπικό του NHS για τη φροντίδα που παρέχει «σε μια τόσο δύσκολη περίοδο», τονίζοντας ότι ο πρίγκιπας «συγκινήθηκε από το θάρρος των παιδιών και των οικογενειών τους».

Η συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στη Βρετανία καθώς οι ιατρικές υποδομές στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν καταρρεύσει μετά τον πόλεμο που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2023, όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο νότιο Ισραήλ σκοτώνοντας εκατοντάδες πολίτες και κρατώντας ομήρους τουλάχιστον 150 ανθρώπους.

Ακολούθησε η ισραηλινή αντεπίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, με χιλιάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές.

Σε ό,τι αφορά στον ίδιο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ήδη από την επίσκεψή του το 2018 στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη, την πρώτη επίσημη επίσκεψη μέλους της βρετανικής, βασιλικής οικογένειας στη χώρα. Παράλληλα, έχει κάνει επανειλημμένα δημόσιες παρεμβάσεις για τη σύγκρουση τα τελευταία δύο χρόνια.

Σε δήλωσή του το 2024 είχε αναφέρει: «Παραμένω βαθιά ανήσυχος για το τρομακτικό ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης. Πάρα πολλοί έχουν σκοτωθεί. Χρειάζεται άμεσα περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Είναι κρίσιμο να απελευθερωθούν οι όμηροι και να τερματιστούν οι εχθροπραξίες».

Και πρόσθεσε: «Ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές, δεν πρέπει να παραδινόμαστε στην απόγνωση. Πιστεύω ότι ένα καλύτερο μέλλον μπορεί ακόμη να βρεθεί και αρνούμαι να εγκαταλείψω αυτή την ελπίδα».

Με πληροφορίες από People

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Νέο βίντεό του πυροδότησε φήμες για το εσωτερικό του Forest Lodge