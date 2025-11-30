ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ιδιωτική επίσκεψη σε παιδιά της Γάζας που νοσηλεύονται στη Βρετανία

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, σύμφωνα με το Κένσινγκτον, «συγκινήθηκε από το θάρρος των παιδιών της Γάζας»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ιδιωτική επίσκεψη σε παιδιά της Γάζας που νοσηλεύονται στη Βρετανία Facebook Twitter
0

Ιδιωτική και «αθόρυβη», καθώς δεν βρέθηκαν στο σημείο μέσα ενημέρωσης για να τον φωτογραφίσουν, επίσκεψη πραγματοποίησε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε παιδιά από τη Γάζα που νοσηλεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με το Παλάτι του Κένσινγκτον, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, με την επίσκεψή του, θέλησε να προσφέρει «μια στιγμή παρηγοριάς σε νέους ανθρώπους που έχουν ζήσει εμπειρίες, τις οποίες κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίσει».

Εκπρόσωπος του παλατιού σημείωσε ότι ο Ουίλιαμ εξέφρασε την «εγκάρδια ευγνωμοσύνη» του προς το προσωπικό του NHS για τη φροντίδα που παρέχει «σε μια τόσο δύσκολη περίοδο», τονίζοντας ότι ο πρίγκιπας «συγκινήθηκε από το θάρρος των παιδιών και των οικογενειών τους».

Η συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στη Βρετανία καθώς οι ιατρικές υποδομές στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν καταρρεύσει μετά τον πόλεμο που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2023, όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο νότιο Ισραήλ σκοτώνοντας εκατοντάδες πολίτες και κρατώντας ομήρους τουλάχιστον 150 ανθρώπους.

Ακολούθησε η ισραηλινή αντεπίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, με χιλιάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές.

Σε ό,τι αφορά στον ίδιο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ήδη από την επίσκεψή του το 2018 στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη, την πρώτη επίσημη επίσκεψη μέλους της βρετανικής, βασιλικής οικογένειας στη χώρα. Παράλληλα, έχει κάνει επανειλημμένα δημόσιες παρεμβάσεις για τη σύγκρουση τα τελευταία δύο χρόνια.

Σε δήλωσή του το 2024 είχε αναφέρει: «Παραμένω βαθιά ανήσυχος για το τρομακτικό ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης. Πάρα πολλοί έχουν σκοτωθεί. Χρειάζεται άμεσα περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Είναι κρίσιμο να απελευθερωθούν οι όμηροι και να τερματιστούν οι εχθροπραξίες».

Και πρόσθεσε: «Ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές, δεν πρέπει να παραδινόμαστε στην απόγνωση. Πιστεύω ότι ένα καλύτερο μέλλον μπορεί ακόμη να βρεθεί και αρνούμαι να εγκαταλείψω αυτή την ελπίδα».

Με πληροφορίες από People

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Νέο βίντεο του πυροδότησε φήμες για το εσωτερικό του Forest Lodge

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Νέο βίντεό του πυροδότησε φήμες για το εσωτερικό του Forest Lodge

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε πρόσφατο βίντεο του στα social media θεωρήθηκε ότι μοιράστηκε πλάνα από το εσωτερικό της νέας βασιλικής κατοικίας, όπου μετακόμισαν πριν λίγες ημέρες με την Κέιτ Μίντλετον και τα παιδιά τους
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΑΡΟΝΤΙΤΣΚΙ ΣΚΑΚΙ

Διεθνή / Σκάκι: Πώς οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες σε βάρος του Ντάνιελ Ναροντίτσκι οδήγησαν στον θάνατό του

Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες μπλιτζ στον κόσμο - Ο θάνατός του, μετά τις κατηγορίες για απάτη από τον παιδικό του ήρωα, έφερε στην επιφάνεια βαθιά προβλήματα στο χώρο του σκακιού
LIFO NEWSROOM
Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Διεθνή / Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Το συγκρότημα των οκτώ ουρανοξυστών, που φιλοξενούσε πάνω από 4.600 άτομα, ήταν υπό ανακαίνιση και καλυπτόταν από ικριώματα από μπαμπού, τα οποία φαίνεται ότι ευνόησαν στην εξάπλωση της φωτιάς
LIFO NEWSROOM
Οι συναντήσεις Πάπα–Βαρθολομαίου και το μήνυμά της για τον χριστιανικό κόσμο

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη / Οι συναντήσεις Πάπα–Βαρθολομαίου και το μήνυμά τους για τον χριστιανικό κόσμο

Από τη Νίκαια έως το Φανάρι, η παρουσία του Πάπα Λέοντα και η κοινή προσευχή με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο αναζωογονούν τον διαθρησκειακό διάλογο και στέλνουν ισχυρό μήνυμα ενότητας σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας για τον χριστιανικό κόσμο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
 
 