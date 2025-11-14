ΔΙΕΘΝΗ
Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Νέο βίντεο του πυροδότησε φήμες για το εσωτερικό του Forest Lodge

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε πρόσφατο βίντεο του στα social media θεωρήθηκε ότι μοιράστηκε πλάνα από το εσωτερικό της νέας βασιλικής κατοικίας, όπου μετακόμισαν πριν λίγες ημέρες με την Κέιτ Μίντλετον και τα παιδιά τους

LifO Newsroom
Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Νέο βίντεο του πυροδότησε φήμες για το εσωτερικό του Forest Lodge
Φωτ. αρχείου πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον / Getty Images
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έχουν πλέον μετακομίσει και επίσημα στο Forest Lodge, το «παντοτινό» τους σπίτι, εδώ και αρκετές ημέρες.

Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν υπάρχει ούτε ένα πλάνο, για το πως είναι το εσωτερικό της νέας βασιλικής κατοικίας του ζευγαριού. Υπενθυμίζεται πως αυτό θα είναι το σπίτι που σκοπεύει να μείνει η οικογένειά τους, ακόμη και όταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.

Στις 11 Νοεμβρίου πρίγκιπας της Ουαλίας, εμφανίστηκε σε ένα νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, για την Τελετή Μνήμης της Royal British Legion. Εκεί, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μοιράστηκε ένα ιδιαίτερο μήνυμα, προκαλώντας παράλληλα περιέργεια για το αν το βίντεο γυρίστηκε στο νέο του σπίτι.

Ο διάδοχος του θρόνου μίλησε από τη γωνία ενός δωματίου με μία κόκκινη κουρτίνα, μωβ ταπετσαρία με σχέδια, δύο κορνιζαρισμένες φωτογραφίες και λευκές χρυσίζουσες πόρτες, ένα σκηνικό κατάλληλο για κάμερα, το οποίο πολλοί θεώρησαν ότι είναι στο Forest Lodge.

Όμως οι φήμες αυτές διαψεύσθηκαν γρήγορα, καθώς προηγούμενα βίντεο του, επιβεβαιώνουν ότι το σημείο αυτό το έχει χρησιμοποιήσει ξανά και φέρεται να είναι στο κάστρο του Ουίνδσορ.



Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Πότε μετακόμισαν στο Forest Lodge

Την 1η Νοεμβρίου, η Telegraph ανέφερε ότι ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας είχαν επίσημα μετακομίσει στο Forest Lodge μαζί με τα παιδιά τους.

Το Forest Lodge θεωρείται το «παντοτινό» σπίτι της οικογένειας, όπου σχεδιάζουν να παραμείνουν ακόμη και όταν ο Ουίλιαμ γίνει βασιλιάς. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα ζούσαν στο Adelaide Cottage, μια μικρότερη κατοικία με τέσσερα υπνοδωμάτια, από το καλοκαίρι του 2022.

Το βασιλικό ζευγάρι πλήρωσε ιδιωτικά για τις μικρές ανακαινίσεις και τη μετακόμιση, και θα καταβάλλει ενοίκιο σε τιμή αγοράς για το Forest Lodge.

Όπως και στο Adelaide Cottage, δεν υπάρχει προσωπικό που να διαμένει εντός της κατοικίας, εξασφαλίζοντας έναν ιδιωτικό, ήσυχο χώρο για την οικογένεια.

Με πληροφορίες από PEOPLE

 
