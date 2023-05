Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Η μαμά θα ήταν περήφανη για σένα»

Ομιλία στη συναυλία για τη στέψη του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου, έδωσε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ο οποίος μίλησε με θερμά λόγια για εκείνον.

Στην εγκάρδια ομιλία του, μπροστά στα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε μία αναδρομή στα επιτεύγματα ζωής του βασιλιά Καρόλου, από την παθιασμένη εκστρατεία για το περιβάλλον μέχρι τις αλλαγές που έφερε στις ζωές εκατομμυρίων το Prince's Trust Awards.

«Μπαμπά, είμαστε όλοι τόσο περήφανοι για σένα» είπε.

Στη συναυλία στους χώρους του κάστρου του Ουίνδσορ, όπου η βασίλισσα Ελισάβετ είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων χρόνων της, ο Ουίλιαμ στάθηκε στη δέσμευση του πατέρα του στο καθήκον εδώ και 50 χρόνια.

In a few decades probably, Prince George will do exactly this for Prince William 🥺 pic.twitter.com/kUQ34gPP5D

«Τα πρώτα λόγια του πατέρα μου, όταν μπήκε στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, χθες ήταν μια υπόσχεση για συνεχίσει να υπηρετεί. Γιατί, για περισσότερα από 50 χρόνια, σε κάθε γωνιά του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά μήκος της Κοινοπολιτείας και σε όλο τον κόσμο, έχει αφιερώσει τη ζωή του στην υπηρεσία των άλλων, των τωρινών και μελλοντικών γενιών, και όσων δεν πρέπει να αγνοείται η μνήμη».

Μετά τον όρκο πίστης στον βασιλιά, που έδωσε το Σάββατο, χθες διακήρυξε τη δική του δέσμευση «στον βασιλιά, την πατρίδα και την κοινοπολιτεία».

«Όπως είχε πει η γιαγιά μου όταν στέφθηκε, οι στέψεις είναι δήλωση των ελπίδων μας για το μέλλον. Και ξέρω, είναι εκεί πάνω, μας προσέχει στοργικά. Θα ήταν περήφανη μητέρα».

Prince William poignantly said in his speech as an hommage to his Father, about HMTQ "I know she's up there fondly keeping an eye on us. And she'd be a very proud mother."🤩🔥🥹 The Son Every Father pray for❤️#Coronationconcert #GodSaveTheKing pic.twitter.com/t3N941jUbz