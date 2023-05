Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: «Παραλίγο καταστροφική καταδίωξή» τους από παπαράτσι

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ενεπλάκησαν σε «σχεδόν καταστροφική καταδίωξη» με αυτοκίνητο στις ΗΠΑ, δήλωσε ο εκπρόσωπός του στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το ζευγάρι έφευγε από τελετή απονομής βραβείων στη Νέα Υόρκη, όπου η Μέγκαν Μαρκλ τιμήθηκε για το έργο της, όταν σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν και τη μητέρα της, Ντόρια Ράγκλαντ, μέσα σε ένα ταξί.

«Χθες το βράδυ, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ και η κα Ράγκλαντ ενεπλάκησαν σε μια σχεδόν καταστροφική καταδίωξη με αυτοκίνητο από μία ομάδα εξαιρετικά επιθετικών παπαράτσι», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή του.

Watch live: Prince Harry and Meghan involved in 'near catastrophic car chase' involving paparazzi https://t.co/k43qYcyt7p https://t.co/Ska3W2fBaw