Το σχόλιο της Μέγκαν Μαρκλ για τον θεσμό της μοναρχίας

«Μπορείς να είσαι εσύ η οραματίστρια της ζωής σου» είπε κατά την ομιλία της η Μέγκαν Μαρκλ, στην τελετή Women of Vision Awards του Ιδρύματος Mr.Foundation for Women, όπου βραβεύτηκε.

Η Μέγκαν Μαρκλ άφησε αιχμές για την στέψη του Καρόλου και την μοναρχία, στην οποία και δεν παραβρέθηκε λέγοντας κατά την ομιλία της πως «Μπορείτε να χαράξετε ένα μονοπάτι, όπου αυτά που θα επαναλαμβάνετε στις καθημερινές σας πράξεις - με καλοσύνη, στήριξη, χάρη και δικαιοσύνη- αυτά θα γίνουν εκείνα τα πράγματα που θα αναγνωρίζονται από το επόμενο κύμα γυναικών, νεαρών και μεγαλύτερων, οι οποίες θα επιλέξουν επίσης αυτή τη στιγμή για να συμμετάσχουν στο κίνημα και να κάνουν το όραμά μας για έναν δίκαιο κόσμο, πραγματικότητα».

Κατά την παρουσίασή της, πριν τη βράβευσή της η Μέγκαν Μαρκλ, παρουσιάστηκε στην τελετή ως «φεμινίστρια, υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων αλλά και παγκόσμιο πρότυπο».

«Η δια βίου υπεράσπιση της για τις γυναίκες και τα κορίτσια παραμένει ένα σταθερό νήμα που υφαίνει τόσο μέσα από ανθρωπιστικά όσο και επιχειρηματικά εγχειρήματα» ανέφερε η ανακοίνωση.

“You can be the visionary of your own life,” the Duchess of Sussex says in her #wov2023 speech. More to come in @TandCmag tomorrow! ✨ pic.twitter.com/uNsZvyx9pI