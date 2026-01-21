Πρίγκιπας Χάρι - δίκη: Η αναφορά του στη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι - «Μετατράπηκε σε εφιάλτη»

Στη δίκη κατά της Daily Mail, ο πρίγκιπας Χάρι έκανε και μια αναφορά στη σχέση του με την πρώην σύντροφό του, Τσέλσι Ντέιβι.

Ο πρίγκιπας Χάρι κατέθεσε στην πολύκροτη δίκη του εναντίον του μεγάλου ταμπλόιντ την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, περιγράφοντας τον αντίκτυπο που είχε η παρεμβατική δημοσιογραφία του σε όλες τις πτυχές της ζωής του, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης του με την Ντέιβι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το People, ο 41χρονος δούκας του Σάσεξ είναι ένας από τους πολλούς διάσημους ενάγοντες στην υπόθεση κατά της Associated Newspapers, εκδότριας των εφημερίδων Daily Mail και Mail on Sunday, στην οποία κατηγορούν τον εκδότη και τους δημοσιογράφους του για χρήση παράνομων μεθόδων για την απόκτηση πληροφοριών.

Πρίγκιπας Χάρι: Οι περιγραφές για το πώς τα δημοσιεύματα επηρέασαν τη σχέση του με την Ντέιβι

Οι ισχυρισμοί του Χάρι επικεντρώνονται σε 14 άρθρα που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 2001 και 2013. Πριν καταθέσει την Τετάρτη, δίνοντας μαρτυρία για λιγότερο από δύο ώρες, ο ίδιος και οι δικηγόροι του δημοσίευσαν μια 23σέλιδη κατάθεση μάρτυρα στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι κατηγορίες του σχετικά με κάθε συγκεκριμένο άρθρο.

Ένα θέμα στο οποίο εστίασε ο Χάρι, ήταν πως ο Τύπος προέβη σε «εκτεταμένη παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής» ήταν η σχέση του με την Ντέιβι, με την οποία είχε μια διακοπτόμενη σχέση μεταξύ 2004 και 2010.

Facebook Twitter Ο Χάρι κατηγορεί την Associated Newspapers ότι χρησιμοποίησε διάφορες «παράνομες τεχνικές συλλογής πληροφοριών» για να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τη σχέση του με την Ντέιβι / Φωτ. :EPA

«Η σχέση μας ήταν εξ αποστάσεως για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου που ήμασταν μαζί, καθώς η Τσέλσι και εγώ ζούσαμε συχνά σε διαφορετικές χώρες», δήλωσε. «Φυσικά, συζητούσαμε για όλα τα είδη προσωπικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών της σχέσης μας, και αυτό γινόταν συχνά μέσω τηλεφωνημάτων, μηνυμάτων κειμένου και φωνητικών μηνυμάτων που άφηνα στο κινητό και στο σταθερό της τηλέφωνο στη Νότια Αφρική», συνέχισε ο πρίγκιπας Χάρι.

«Καθώς ήταν η κοπέλα μου, εμπιστευόμουν στη Τσέλσι τις πιο προσωπικές πληροφορίες και το αντίστροφο», πρόσθεσε.

Ο Χάρι κατηγορεί την Associated Newspapers ότι χρησιμοποίησε διάφορες «παράνομες τεχνικές συλλογής πληροφοριών» για να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τη σχέση του με την Ντέιβι, συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών υποκλοπών, παραβίασης φωνητικών μηνυμάτων και απόκτησης των προσωπικών πληροφοριών πτήσεων της Ντέιβι.

«Όλα αυτά έγιναν σκόπιμα με σκοπό τη δημοσίευση άρθρων για μένα στις εφημερίδες του εναγόμενου, επειδή τους απέφερε χρήματα», τόνισε.

Το πρώτο από τα άρθρα, που δημοσιεύθηκε το 2004, ήταν η δημόσια αποκάλυψη της σχέσης του πρίγκιπα Χάρι με την Ντέιβι. «Η Mail ήταν η πρώτη που αποκάλυψε δημοσίως το όνομα της Τσέλσι», δήλωσε ο Χάρι στην ανακοίνωσή του. «Από εκείνη τη στιγμή και μετά, όλα εξερράγησαν και η ζωή της, όπως την ήξερε, τελείωσε. Η δυνατότητα της να απολαμβάνει κάποια μορφή ιδιωτικότητας εξαφανίστηκε αμέσως».

«Το άρθρο αποκάλυψε επίσης την παράνοια και την αναστάτωση που ένιωσα ως αποτέλεσμα των προσπαθειών των παπαράτσι να τραβήξουν φωτογραφίες της Τσέλσι και εμένα στο εξωτερικό», συνέχισε. «Εμφανίζονταν παντού. Ένιωθα σαν να με παρακολουθούσαν συνεχώς και με παρενοχλούσαν».

Ο πρίγκιπας Χάρι πρόσθεσε, ότι τότε υποψιάστηκε πως κάποιος από τον στενό κύκλο του και της Ντέιβι πληρώθηκε για να αποκαλύψει τα σχέδιά τους -ειδικά όταν οι φωτογράφοι τους εντόπιζαν σε ιδιωτικά ταξίδια που έκαναν μαζί- αλλά τώρα πιστεύει ότι ήταν αποτέλεσμα των μεθόδων συλλογής πληροφοριών της Mail.

Πρίγκιπας Χάρι: «Με ώθησαν σε ουσίες και το αλκοόλ, για να πουλήσουν»

«Ποτέ δεν υποψιάστηκα την Τσέλσι σε σχέση με ιστορίες όπως αυτή, αλλά υποψιάστηκα τους φίλους της», είπε.

Σε ένα άλλο άρθρο, όπως ανέφερε λεπτομερώς ο Χάρι, αποκαλύφθηκαν προσωπικές πληροφορίες ότι η Ντέιβι ήταν αντίθετη με την ένταξη του Χάρι στο στρατό. Το άρθρο της Mail on Sunday, που δημοσιεύθηκε λίγο πριν την είσοδό του στη Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία Σάντχερστ στις αρχές του 2005, είχε τον τίτλο «Είναι ο στρατός ή εγώ, Χάρι».

«Αυτό το άρθρο αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη σχέση μου με την Τσέλσι Ντέιβι συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών και των συναισθημάτων μας. Είναι μόνο ένα μέρος μιας ατελείωτης καταδίωξης, μιας εκστρατείας, μιας εμμονής να παρακολουθούν κάθε πτυχή της ζωής μου, ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές τους και να με οδηγήσουν σε παράλογη παράνοια, να με απομονώσουν και πιθανώς να με ωθήσουν να καταφύγω σε ουσίες και το αλκοόλ, για να πουλήσουν περισσότερα φύλλα».

Τέλος, ο πρίγκιπας Χάρι τόνισε, ότι: «Αυτή η ιστορία, με τη δημοσίευση εξαιρετικά προσωπικών και ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με τηλεφωνήματα με την τότε κοπέλα μου, είχε εξαιρετικά αρνητική επίδραση στη σχέση μας. Πρόσθεσε πίεση και δημιούργησε τεράστια ένταση... Δεν υπάρχει ποτέ καλό τέλος όταν συμβαίνει κάτι τέτοια συνεχώς, καθώς η παράνοια και η δυσπιστία αυξάνονται. Γρήγορα μετατρέπεται σε εφιάλτη».



Με πληροφορίες από People