«Αισθάνεται σίγουρος»: Στη Βρετανία για τη νομική μάχη με τη Daily Mail ο πρίγκιπας Χάρι

Ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στη Βρετανία για το επόμενο στάδιο της αγωγής του κατά των εκδοτών της Daily Mail.

Ο πρίγκιπας Χάρι το πρωί της Δευτέρας έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, ταξιδεύοντας από το Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, για την έναρξη μιας δίκης που αναμένεται να διαρκέσει εννέα εβδομάδες.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ο «αισθάνεται σίγουρος και έτοιμος», καθώς προχωρά η μακροχρόνια δικαστική του διαμάχη με τον εκδοτικό όμιλο Associated Newspapers, που εκδίδει τις Daily Mail, Mail on Sunday και Mail Online.

Ο πρίγκιπας έχει καταθέσει αγωγή για παράνομη συλλογή πληροφοριών, με την εταιρεία να απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

Στην υπόθεση συμμετέχουν και άλλα γνωστά πρόσωπα, όπως ο Έλτον Τζον, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και η Σέιντι Φροστ, με τις καταγγελίες να περιλαμβάνουν πρακτικές όπως τηλεφωνικές υποκλοπές. Η δίκη θεωρείται το τελευταίο κεφάλαιο σε μια σειρά νομικών μαχών που έχει δώσει ο Χάρι κατά του βρετανικού Τύπου, τις οποίες έχει δηλώσει αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους. Ο 41χρονος αναμένεται να παραστεί στο δικαστήριο ορισμένες από τις επόμενες ημέρες και να είναι ο πρώτος μάρτυρας που θα καταθέσει. Παρότι θα βρίσκεται στο Λονδίνο, θεωρείται απίθανο να συναντήσει τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, ο οποίος βρίσκεται στη Σκωτία για υποχρεώσεις.

Οι δυο τους είχαν τελευταία φορά προσωπική επαφή τον Σεπτέμβριο του 2025, εν μέσω της συνεχιζόμενης οικογενειακής ρήξης.

Η παρουσία του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία, συμπίπτει με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο επαναφοράς της κρατικής του ασφάλειας κατά τις επισκέψεις του στη χώρα.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μελλοντικά ταξίδια των παιδιών του στην Αγγλία, καθώς, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, δεν αισθάνεται ασφαλής να τα φέρει χωρίς κρατική προστασία.

Με πληροφορίες από PEOPLE