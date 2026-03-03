ΔΙΕΘΝΗ

Κύπρος: Ο Στάρμερ στέλνει το αντιτορπιλικό HMS Dragon και ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drones

«Θα ενεργούμε πάντοτε προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας» ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός

The LiFO team
Φωτ: UK Department of Defense
Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, επιβεβαίωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα ενισχύσει τις αμυντικές του επιχειρήσεις στην περιοχή της Κύπρου, έπειτα από συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Όπως δήλωσε, το Λονδίνο θα αποστείλει ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drones, και το πολεμικό πλοίο «HMS Dragon».

«Θα ενεργούμε πάντοτε προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας», πρόσθεσε.

Κύπρος: Οι δυνατότητες του αντιτορπιλικού «HMS Dragon»

Το HMS Dragon είναι αντιτορπιλικό αεράμυνας του Βασιλικού Ναυτικού του Ηνωμένου Βασιλείου. Ανήκει στην κλάση Type 45 (Daring class), τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία αεράμυνας που διαθέτει η Βρετανία.

Μεταξύ άλλων, ειδικεύεται στην αντιμετώπιση αεροπορικών απειλών (πύραυλοι, drones, αεροσκάφη), συνοδεύει αεροπλανοφόρα ή άλλους στολίσκους, παρέχει προστασία σε βάσεις και θαλάσσιες ζώνες υψηλής στρατηγικής σημασίας.

Ως προς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, έχει εκτόπισμα περίπου 8.000 τόνων, σύστημα αντιαεροπορικών πυραύλων Sea Viper (Aster), προηγμένο ραντάρ SAMPSON για εντοπισμό απειλών σε μεγάλη απόσταση και πλήρωμα περίπου 190 ατόμων

Το πλοίο έχει συμμετάσχει σε αποστολές στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο, κυρίως για αποστολές επιτήρησης και προστασίας εμπορικών θαλάσσιων οδών.

Με πληροφορίες από Sky News

