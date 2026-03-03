Κύπρος: Ο Στάρμερ στέλνει το αντιτορπιλικό HMS Dragon και ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drones

Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, επιβεβαίωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα ενισχύσει τις αμυντικές του επιχειρήσεις στην περιοχή της Κύπρου, έπειτα από συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Όπως δήλωσε, το Λονδίνο θα αποστείλει ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drones, και το πολεμικό πλοίο «HMS Dragon».

«Θα ενεργούμε πάντοτε προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας», πρόσθεσε.

🚨 BREAKING: Keir Starmer confirms the UK is deploying helicopters with counter drone capabilities and HMS Dragon to Cyprus to defend RAF Akrotiri pic.twitter.com/FKiUpXnw7Z — Politics UK (@PolitlcsUK) March 3, 2026

Κύπρος: Οι δυνατότητες του αντιτορπιλικού «HMS Dragon»

Το HMS Dragon είναι αντιτορπιλικό αεράμυνας του Βασιλικού Ναυτικού του Ηνωμένου Βασιλείου. Ανήκει στην κλάση Type 45 (Daring class), τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία αεράμυνας που διαθέτει η Βρετανία.

Μεταξύ άλλων, ειδικεύεται στην αντιμετώπιση αεροπορικών απειλών (πύραυλοι, drones, αεροσκάφη), συνοδεύει αεροπλανοφόρα ή άλλους στολίσκους, παρέχει προστασία σε βάσεις και θαλάσσιες ζώνες υψηλής στρατηγικής σημασίας.

Ως προς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, έχει εκτόπισμα περίπου 8.000 τόνων, σύστημα αντιαεροπορικών πυραύλων Sea Viper (Aster), προηγμένο ραντάρ SAMPSON για εντοπισμό απειλών σε μεγάλη απόσταση και πλήρωμα περίπου 190 ατόμων

Το πλοίο έχει συμμετάσχει σε αποστολές στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο, κυρίως για αποστολές επιτήρησης και προστασίας εμπορικών θαλάσσιων οδών.

The UK is fully committed to the security of Cyprus and British military personnel based there.



We’re continuing our defensive operations and I've just spoken with the President of Cyprus to let him know that we are sending helicopters with counter drone capabilities and HMS… pic.twitter.com/0tsZb4dG2i — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 3, 2026

Με πληροφορίες από Sky News