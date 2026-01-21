Πρίγκιπας Χάρι: «Δεν υπήρχαν διαρροές από τον κύκλο μου» - Η κατάθεση στη δίκη κατά της Daily Mail

Ο πρίγκιπας Χάρι κατέθεσε στη δίκη κατά της Daily Mail ότι η πρώην σύντροφός του, Τσέλσι Ντέιβι, ήταν «ταραγμένη» από τη διαρκή εισβολή των μέσων ενημέρωσης στη ζωή τους και ότι ο ίδιος «φοβόταν πραγματικά πως θα συνέβαινε κάτι κακό».

Στη γραπτή του κατάθεση, ο δούκας του Σάσεξ ανέφερε: «Αυτού του είδους η παρενόχληση ήταν τρομακτική για την Τσέλσι. Την έκανε να νιώθει πως την κυνηγούσαν και ότι ο Τύπος την είχε παγιδεύσει. Ήταν τρομακτικό και για μένα, γιατί δεν μπορούσα να κάνω τίποτα για να το σταματήσω».

Όπως είπε, δημοσιογράφοι της Associated Newspapers Limited γνώριζαν λεπτομέρειες για τα ταξιδιωτικά τους σχέδια, προσωπικές πτυχές της καθημερινότητάς τους, ακόμη και συνομιλίες μέσα στη σχέση τους.

Ο Χάρι δήλωσε επίσης στο δικαστήριο ότι εκείνη την περίοδο δεν θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί για ορισμένα από τα επίμαχα δημοσιεύματα στο πλαίσιο της αγωγής του κατά του εκδότη της Daily Mail, «λόγω του θεσμού στον οποίο ανήκα».

Ανεβαίνοντας στο εδώλιο του μάρτυρα, είπε ακόμη ότι είχε πάντα μια «δύσκολη και ανήσυχη σχέση» με τον Τύπο μετά τον θάνατο της μητέρας του το 1997.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι «σκόπιμα ψευδείς» πληροφορίες προστέθηκαν στα άρθρα των εφημερίδων Daily Mail και Mail On Sunday «με σκοπό να με αποπροσανατολίσουν».

«Είναι ενοχλητικό να νιώθω ότι κάθε μου κίνηση, σκέψη ή συναίσθημα παρακολουθούνταν και ελέγχονταν μόνο και μόνο για να βγάλει χρήματα η Mail», πρόσθεσε.

Ο Χάρι περιέγραψε ότι η σχέση του με την παρουσιάστρια Νάταλι Πίνκαμ «διαλύθηκε ακριβώς λόγω της δυσπιστίας και αυτό με οδήγησε στο να μην της μιλάω για χρόνια».

Συνέχισε: «Φαινόταν σαν κάποιος να διέρρεε αυτές τις ιστορίες, αλλά τώρα πιστεύω ότι προήλθε από την υποκλοπή των επικοινωνιών μας, την παρακολούθηση των φωνητικών μηνυμάτων και/ή την εξαπάτηση».

Ξεκαθάρισε επίσης πως οι κοινωνικοί του κύκλοι δεν διέρρεαν πληροφορίες.

Ο πρίγκιπας χαρακτήρισε «πέρα από σκληρό» άρθρο της Daily Mail που αποκάλυπτε εμπιστευτικές συζητήσεις του μετά τη δημοσίευση φωτογραφίας της ετοιμοθάνατης πριγκίπισσας Νταϊάνα στον ιταλικό Τύπο. Δήλωσε ότι τέτοιου είδους δημοσιεύσεις αποτελούν «κατάχρηση του δημοσιογραφικού προνομίου» και δείχνουν πόσο μακριά ήταν διατεθειμένοι να φτάσουν.

Απέρριψε επίσης την άποψη ότι «η συνύπαρξη με άλλους σημαίνει πως δεν έχω ιδιωτική ζωή» και κατηγόρησε τον πρώην αρχισυντάκτη της Daily Mail Πολ Ντέικρ ότι μετέτρεψε την επίκληση του «δημοσίου συμφέροντος» σε επιχειρηματικό μοντέλο.

Ο δικαστής Νίκλιν υπενθύμισε ότι οι μάρτυρες δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογούν αλλά να απαντούν στις ερωτήσεις. Ο Χάρι απάντησε πως στόχος του είναι «να καταλάβει το δικαστήριο πώς είναι να ζεις σε αυτόν τον κόσμο», όπου —όπως είπε— «γράφουν για σένα επικαλούμενοι το δημόσιο συμφέρον, όταν ξεκάθαρα δεν είναι».

Με πληροφορίες από The Independent